經貿突圍 美日歐三路進擊 鄧振中2月可望再會戴琪

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

選後台灣對外經貿規畫

行政院正研擬美日歐三路進擊策略。經貿辦總談判代表鄧振中2月可望與美國貿易代表戴琪再碰面，催生第二次實體談判，此外也研議與歐盟發展類似協定，並借助日本加入CPTPP。

台美21世紀貿易倡議首批協定簽署，去年8月啟動第二階段首次實體談判後，至今看不到要談判的跡象。行政院經貿辦官員坦言，視訊跟交換資料仍在進行，希望今年能有階段性的成果。

相關人士分析，台美談判觸礁主要卡在兩個地方，一是美國正忙於國際政治的平衡，尤其是先前傳出印太經濟架構（IPEF）恐將廢止，美國花很多心力在挽回，加上避免地緣政治衝擊與中國議題出現連鎖效應，因而對台政策更為謹慎；二是台美貿易二階段的議題很敏感，不管是勞工、農業或環保，都進入深水區，談判上本來就不容易。

據掌握，鄧振中2月中旬將赴阿布達比參加WTO貿易部長會議時可望與戴琪碰面，加速推進台美貿易談判進展。我方也不排除與其他國家安排雙邊會談。

我方研議與歐盟發展類似台美21世紀貿易倡議協定，據悉內部評估，因不能與單獨國家簽署，一次就是整個歐盟適用，難度高很多。

此外，由於日本是跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）的創始國，兩者條文逾9成雷同，僅差在關稅，我方規畫借助日本加入CPTPP，有機會也不排除發展任何關係，包含更完整的貿易協定，惟目前以加入CPTPP為目標，其他方式還不算是選項。

至於目前布局最深的新南向國家，據了解，一旦台美21世紀貿易倡議全數談判和簽署完成，IPEF也完成，台灣將可跟菲律賓、馬來西亞、越南等IPEF會員國「對接」，這時候合作備忘錄（MOU）便是選項之一。