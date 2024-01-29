美MIT學者黃亞生：台灣的安全取決中美關係

新政府520上路，美國麻省理工學院MIT史隆管理學院教授黃亞生28日接受本報專訪指出，任何要求把兩岸關係明確化都非常不利。他強調，台灣的安全取決於中美關係。在模糊狀況下最怕的是擦槍走火，為避免出現意外，中美關係要維繫好，例如，中美元首恢復電話會議具有關鍵意義，因為可以作為推遲戰爭的溝通。

另外，台積電不會成為兩岸衝突的砲灰，台積電和台灣經濟一樣，最強的是「軟實力」，不是用武力就能搶過去用。

ECFA可能擴大中止，最近引發兩岸經貿緊張，黃亞生說，中國大陸有內部問題及各種政治的考量，台灣領導人的第一要務是讓兩岸「不打仗」，一開戰什麼都沒有，而模糊以對是不打仗的最佳策略。黃亞生說，「領導人腦子想的，要和表達出來的不同！」，負責任的政治家，第一原則是維護國家人民的安全，而不是只顧及自己的理念。人民要的是和平，實際作法就是把戰爭推遲，先推遲四年、再推遲四年，台灣多年來一直維持類似的情況。中國大陸也有模糊的傾向，不一定必須打下台灣；至於其領導人常說的「中國大一統」，是毛澤東一脈相承的基本思維，甚至是中華民族幾千年來的事，不是單一領導人的政治決定。

而在兩岸、中美關係詭譎中，半導體、台積電成為最大焦點。黃亞生認為，台灣面對鮮少國家承認外交地位，一路辛苦發展出半導體等高科技產業，是因為這些商業發展了全世界共同需要的產品和角色，台灣也把「公司經營是一種無形的軟實力」發揮到極致，三星、英特爾都一樣買的到半導體設備、原材料，卻沒能生產出台積電的晶片、沒有世界級顧客願意把訂單轉給他們。

他強調，「台積電會成為大陸攻打台灣的砲灰」的說法，是把中國領導人的智商想的太低了！中國大陸如果要台灣的晶片，用錢買就好了，用砲火打下台灣、拿槍打倒台積電員工後，將少掉最關鍵的軟實力，「剩下來的機器，什麼都不能用」。據此，也可明白台積電與台灣在全球的特有角色及地位。