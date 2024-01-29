台積電1奈米 落腳高雄機會增

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台積電近期投資布局可能規劃

台積電計劃於高雄興建三座2奈米先進製程晶圓廠，相關的土地污染整治工程將於今年底完成。據悉，在地利及配套措施的優勢下，高雄楠梓產業園區更具有容納二座1奈米（次世代）製程晶圓廠的條件，預料台積電1奈米晶圓廠花落高雄的機會大增。

業者指出，在群聚效應下，台積電若在高雄蓋滿五座先進製程晶圓廠，總投資額將上看新台幣4兆元以上。

除高雄楠梓園區外，據知情人士表示，中科擴建二期有四座土地空間，竹科寶山基地也有二座空間，台積電未來要興建次世代晶圓廠，不論1.4奈米或1奈米，在西部科技廊帶預留規劃土地上，總計有八座先進製程晶圓廠建廠空間。

高雄中油煉油廠楠梓產業園區一、二期土地廣達175公頃，高雄市府因應台積電先前需地孔急，先就30公頃土地進行直轄市環評作業，並完成台積電所需土地的土污整治工程，剩下的土污整治預計年底全數完成。目前南科園區管理局正報請行政院同意，納入南科園區管理局管轄，後續還有百餘公頃土地，南科管理局將會進行報編及環評作業。

知情人士透露，一座先進製程晶圓廠約佔地25～35公頃，高雄楠梓園區約可供台積電興建五座，台積電初步表達擬在楠梓規劃三座2奈米晶圓廠，第一座預計明（2025）年完工量產。惟第三座是2奈米或以下1.4奈米製程，尚未作最後決定，將視全球市場布局策略及晶片需求而定。

至於楠梓還有二座晶圓廠的空間，知情高層表示，未來可供台積電作為次世代製程的備選基地，尤其是1奈米製程，主因1.4奈米廠若落腳在中科擴建二期，約可興建四座，以一個世代約興建六座推估，還有二座比較可能落腳在距中科較近的竹科寶山基地，因此高雄楠梓園區的餘裕空間，有望作為1奈米製程的首選，因楠梓園區在市區，緊鄰三個捷運站，且已有生產基地，具有較佳的優勢條件。

至於水電，高雄已完成及興建中的再生水廠共有四座，居各縣市之冠，電廠可發電500億度，扣除自用仍有100多億度可外送其他縣市。但台積電優先使用綠電，其已提前部署向開發商購電，因此未來次世代所需水電規劃，應不會有太大問題。

台積電先前將1.4奈米晶圓廠定調為A14廠，高層官員表示，其研發先進製程技術已達1.4奈米不是問題，但要到量產階段可能要再等些時候，預估2027年之後。至於1奈米則更晚了，現談落腳何處，還言之過早。