第7座先進封測 進駐嘉義科有眉目

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台積電最新世代的1奈米廠，最近沸沸揚揚傳出落腳嘉義縣，總統當選人賴清德也在謝票便當會中允諾促成台積電前往嘉義縣投資設廠，在在讓嘉義科土地水漲船高。惟據知情高層透露，台積電積極擴大CoWoS製程，新建第7座先進封測廠嘉義科學園區較有眉目，佔地將用掉一半，僅剩40公頃恐不足以容納1奈米先進製程晶圓廠，除非有擴編計畫。但國科會主委吳政忠及南科管理局長蘇振綱均表示，嘉義科去年才動土，目前暫無擴編計畫。

針對台積電1奈米將落腳嘉義科學園區外界傳得沸沸揚揚，甚至引起賴清德關注，上周五（26日）赴嘉義縣進行謝票感恩便當會，當場向縣長翁章梁垂詢求證，翁雖表示台積電未宣布前不便代其宣布，但賴清德仍允諾未來中央會協助促成台積電在嘉義縣投資。

據知情人士表示，嘉義科佔地才80公頃，目前較有眉目的計畫是台積電為擴大CoWoS製程，擬新建的第7座先進封測廠有望落腳在嘉義科，最後仍待台積電自行宣布。這位人士說，光封測廠就佔掉一半土地，剩下40公頃土地根本不足以容納一座先進製程晶圓廠，因新建一座晶圓廠，要搭配污水處理廠、大型變電站、淨水廠等諸多公共建設，需要較大的土地，且通常台積電選定一處場址不會只蓋一座。

知情人士說，除非嘉義科有擴編計畫才有可能性，依規定土地若達百公頃以上且要供晶圓製程使用，需做二階環評送環境部審查，少說可能要三至五年。另要容納1奈米先進製程晶圓廠，水電的未雨繆綢十分重要，嘉義新建供水計畫或越域引水必須提前部署，不只使用再生水而已，否則對台積電投資次世代製程不具誘因。

嘉義科學園區是否為台積電次世代製程首選？蘇振綱說，個別公司的決策以其公告為準，管理局只負責營造友善的投資環境，協助前瞻布局，作廠商後盾。至於嘉義科是否計畫再作二期擴編？吳政忠及蘇振綱都說目前暫時沒有計畫，而未來的事他們則都不願預測。