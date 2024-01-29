熊本二廠有影？日媒：台積2/6說分明

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台積電在熊本縣打造的日本首座晶圓廠2023年底剛完工，近日又有媒體報導熊本二廠將落腳菊代町。日媒28日最新披露，日本農林水產大臣坂本哲志在一場地方會議上透露，台積電2月6日將提供有關熊本二廠的更多細節，預計將向該廠投資2兆日圓。

對此，台積電28日稍晚表示，暫不評論市場傳言，一切以公司對外公告為主。

熊本日日新聞社28日報導，台積電1月中財報發表會上已表示，正在和日本政府商討熊本二廠建廠事宜，並透露二廠所在位置「將在一廠附近」。

台積電為了擴充先進半導體產能，2022年宣布在熊本投資設廠，並由旗下子公司「日本先進半導體製造公司」（JASM）負責營運。熊本一廠投資金額約1兆日圓（約67.5億美元），除了獲得日本政府提供最多4,760億日圓補助之外，也獲得索尼及電裝（Denso）投資。

JASM於2022年4月開始興建熊本一廠，2023年先完成廠區內的辦公大樓，並於8月啟用部分辦公區域。包含地下兩層及地上四層樓的製造廠房則是在去年底完工，近日已陸續搬入生產設備，預計2月24日舉行開幕儀式，最遲在今年底前開始量產，主要生產12～28奈米製程的產品。

報導稱，熊本二廠投資金額上看2兆日圓，日本內閣先前通過的2023財年補充預算擴大半導體業補助，預計將對熊本二廠提供最多7,500億日圓補助。熊本二廠預計生產7～16奈米製程的產品。知情人士透露，台積電熊本廠的上游供應鏈除了台積電原有的供應商之外，還加入120家日本企業，使日本當地採購比重達到25％左右，預計該比重將在2026年增至50％，2030年進一步增至60％。

另一方面，近日傳出美國政府將補貼英特爾、台積電等全球一線晶圓代工廠，金額約數十億美元之譜。台積電則表示，一切以日前法說所述內容為主，維持既有模式，與美國補貼仍持續商談當中。台積電全球布局方向沒改變，美國設廠進度沒有踩剎車。