台灣航太業 多空交戰

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航太軍工股近年合併營收

台灣航太業2024年營運面臨「多空交戰」，利多方面，2024年公務行程與旅遊出國人數大增，引發航空業汰舊或增購新機潮，間接帶動台灣航太零組件的接單，加上漢翔主導國機國造的勇鷹號高教機，2024及2025年將邁入交機「雙高峰」，將有助於提高航太業營運表現。不過航太業2024年也有利空，波音737MAX 9機型問題頻傳，波音出貨與相關供應鏈業者營運恐受影響。

樂觀全球民航機汰換、新購需求動能，包括駐龍、寶一、千附精密等台灣航太業者，紛紛啟動投資擴廠、提升產能計畫，積極把握供應商機。

國內航太業龍頭漢翔總經理馬萬鈞分析，2024年航太業會受到二個重要因素的影響，第一、全球航空客貨運的復甦速度。

第二、供應鏈穩定問題。受到全球航空客、貨運業復甦速度快慢不一的影響，每家業者復原情況都不一樣，因而全球航運業預估2025年或2026年航太業表現，才能完全復甦。

馬萬鈞強調，2024年航太業前景「還OK」，因航太業景氣繼續復甦，漢翔營運還不錯，但航太業缺料問題尚未解除，漢翔要想辦法解決；漢翔2024年軍機、民機及發動機業務內容與2023年差不多，2024年希望軍機交機順利，不要重演2023年缺料戲碼。

至於飛機製造商波音近期「機瘟」頻傳，先前737MAX 9機型發生內嵌式艙門在飛行途中落掉等重大意外，產品品質備受外界質疑。

台灣航太業者因應疫後民用機訂單不斷增長，及波音和空巴對未來20年新機的需求展望，業者紛紛啟動投資擴廠、擴充產能計畫。其中駐龍擬以租地委建方式在高雄仁武產業園區設廠，預計2025年第三季完工；駐龍說，除現有飛機機身、引擎、起落架等結構零件訂單穩定成長外，持續爭取新訂單，並往產品多元化發展。

寶一規劃在新營工業區或水上產業園區擇一設新廠，千附精密也持續推進嘉義馬稠後新廠籌設計畫，預計2026年第一季啟用，以增加產能。