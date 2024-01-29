工具機公會理事長陳伯佳 工具機業雙轉型 台灣就位！

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陳伯佳 小檔案

台灣工具機近五年出口概況

台灣工具機近六年產值趨勢

台灣工具機暨零組件公會理事長陳伯佳表示，2024年台灣國際工具機參展廠商展出機台及設計，聚焦數位轉型（DX）及綠色轉型（GX）兩主軸、十大元素。鼓勵廠商取得國際標準的綠色工具機節能標章，透過公會數位行銷平台，助業者爭取航太、手工具及電動車產業商機。

這是工具機公會首度北上舉辦兩年一度的台灣國際工具機展（TMTS 2024），將於3月27～31日在南港展覽一、二館舉行，吸引永進、友嘉集團、台中精機、程泰集團、東台集團、慶鴻、協鴻、油機、三鋒、台灣瀧澤及高鋒等工具機廠，以及上銀集團、哈伯及銀泰等零件業者報名參展，國內外參展廠商家數605家、使用3,350個單位、使用攤位面積60,480平方米。

陳伯佳指出，為了對應未來產業發展的趨勢，2024台灣國際工具機展聚焦數位轉型（DX）與綠色轉型（GX）兩大主軸、十大元素；並展現產業生態系的特色，參展廠商攤位安排以工具機業生態系的解決方案為主軸，參觀者可透過展覽APP，快速搜尋到參展廠商的展出重點。

DX數位轉型涵蓋有五大元素，一是工廠智慧化，透過智慧化技術，實現生產流程自動化和數位化，提高生產效率和品質。其次是數據分析與雲端計算，應用大數據、AI人工智慧等技術，對生產過程和產品品質進行數據分析，優化生產製程，或透過雲端計算技術實現生產數據管理與應用。

第三為智慧聯網、AIoT智慧聯網，融合AI人工智慧和IoT物聯網技術，將工業的人、機、料、法、環等各個要素轉化為數據資源。第四是數位雙生及人機協作，透過數位雙生技術實現生產過程的模擬和優化，應用機器人或AI人工智慧技術實現人機協作。第五則是區塊鏈技術，應用區塊鏈技術實現產品追溯和品質控制，提高產品的可靠性和信任度。

陳伯佳說，GX綠色轉型亦有五元素，一、智慧節能，透過智慧化技術，像是能源管理系統、自動化監控系統等，提高能源利用效率，進而降低能源消耗。使用更環保的能源或者改善產線能源效率來減少碳排放。二、環境認證：通過環境管理認證，建立環境保護管理系統，進行綠色轉型。三、資源再利用，透過回收再利用的方式來減少資源浪費，例如廢料回收再利用、減少產品包裝等。四、綠色供應鏈，透過與綠色供應商合作，推動綠色產品的製造，進而推動整個供應鏈綠色轉型。五、永續產品設計，透過永續產品設計，減少對環境的影響，像使用更環保的材料、設計可拆卸的產品等。

陳伯佳表示，針對數位轉型，工具機公會與德國工具機製造業公會（VDW）、德國機械設備製造業聯合會（VDMA）合作，首次在國內大型工具機展設立umati專區，超過20家國內工具機及零組件廠商響應，展示跨場域間的智動化生態系。

此外，工具機公會推動綠色轉型，辦理「綠色工具機節能標章評鑑」，鼓勵參展廠商研發節能設備或節能零組件，透過不同級別標章，顯示各家廠商的綠色轉型努力。