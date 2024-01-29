團結力量大 合作才好打國際盃

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

台灣工具機暨零組件公會理事長陳伯佳指出，台灣工具機產業以中小企業為主，經濟規模太小，日本工具機大廠年營業額勝過台灣各工具機廠產值總和。基於企業永續經營，台灣工具機業應訂定共同的產業規範標準，未來可從共同銷售通路等不同形式的生態系合作著手。

陳伯佳表示，2024年全球經濟與2023年差不多，台灣工具機產業出口值及產值會比2023年微幅增加，產品朝向多軸或五軸加上自動化及軟體。惟台灣工具機產業中小企業居多，年營業額鮮少超過百億元，業者若不合作，敵不過國際大廠。企業為了永續經營，最好是借力使力，不同形式，共同合作。

陳伯佳強調，台灣工具機整機廠不要再各做各的規格，介面不同，零件業對應會很頭痛，台灣工具機業規模不大，不可能什麼都要做，大家應該是既競爭又合作，未來希望透過產業規範交流，訂定共同產業標準著手。他認為，未來最可能是從通路合作著手，整合不同品牌一起銷售。

陳伯佳指出，工具機不是高耗能產業，各工具機業投入ESG情況也不一，綠色製程可分為兩面向，倘若歐洲市場對廠商很重要的話，業者技術需先取得國際ISO認證。若因應下游客戶要求，企業要依ISO規定，取得認證。目前政府針對綠色轉型、淨零減排，以大帶小低碳化升級補助上限3,000萬元，數位轉型則是1加4，最多補助2,000萬元，幫助整機廠及零件業轉型。

工具機公會指出，永進聯合18家供應商共同節能減碳，申請以大帶小低碳化升級補助，達到低碳化目標以滿足客戶端的需求。工具機公會結合工總資源，於2023年6、7月辦理ISO 14064內部查證員訓練、10月完成工具機產業減碳鏈建置報告、11月辦理ISO 14067碳足跡內部查證員訓練、11月完成PCR產品類別規則推動規劃、12月推動TMTS 2024綠色工具機產品評鑑。預計2024年開始推展「產品類別規則」（PCR）相關工作。

陳伯佳表示，工具機公會以數位行銷作為平台，協助會員廠商找到買主。2024年台灣國際工具機展期間所蒐集的買家資料，也會分類提供給會員廠商。