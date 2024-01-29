新增E、S及G委員會 二代扛大旗

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有感於全球淨零減排當道，台灣工具機暨零組件公會理事長陳伯佳上任後，積極推動相關業務，並於公會新增E、S、G等三個委員會，攜手上銀董事長卓文恒、東台副總經理嚴璐、台中精機協理黃怡穎等二、三代理監事，共同為工具機業ESG布局努力。

工具機公會原有智庫、技術、產學及產業推廣等四個委員會，陳伯佳接掌工具機理事長後，於2023年新增E、S及G等三個委員會。

陳伯佳指出，E委員會（環境保護）著重在氣候變遷、綠色生產、水資源管理、廢棄物管理、法令遵循等。2023年推動產業類別原則（PCR）及推行工具機節能標章評鑑。

至於S委員會（企業社會責任）的工作是友善環境、人才培育、產學合作、社區關懷、公益贊助等。2023年成立TMBA志工聯盟，號召土耳其脤災、企業公益禮盒認購、淨山活動

陳伯佳指出，工具機公會G委員會（公司治理）涵蓋產品品質、產品責任、客戶隱私、供應鏈管理等。2023年推動工具機產業鏈韌性評級、工具機產業機械安全風險評估

陳伯佳表示，這屆工具機公會48位理監事及後補理監事，都在七個委員會都各司其職。像嚴璐任產業推廣委員會召集人，是他在工具機公會重要夥伴之一，他更自兼E、G兩委員會召集人，發揮二、三代的熱情與創意，為行業推進ESG提供助益。