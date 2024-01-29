陳伯佳 注入數位化DNA 打造公會運作新樣貌

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身為第三代的永進機械總經理陳伯佳，2022年10月接下台灣工具機暨零組件公會舵手，成為創會以來最年輕的理事長。不單推動工具機產業數位轉型，與理監事開會也改採視訊，公會秘書處改為雲端作業，會議結束，紀錄也馬上出爐，大幅提升行政效率，讓工具機公會運作有不同的新樣貌。

陳伯佳9歲出國念書，2002年底放棄美國紐約執業會計師工作返台，2003年第四季進入家族企業永進機械從基層做起。不到40歲接下永進機械總經理一職，為了增加穩重感，開始蓄起鬍子。

陳伯佳坦言，他時任台中市潭雅神工業廠商協進會理事長，又要擔負家族事業，工作忙碌。2022年工具機業推舉他接掌台灣工具機暨零組件公會理事長，他當下拒絕，經所有大老說服後，才同意接任。

陳伯佳接掌工具機公會理事長16個月以來，利用時下最夯的Podcast，傳遞台灣工具機產業資訊或訊息，在工具機公會內部推數位化，成立E、S、G、智庫、產學、產業推廣及技術等七個委員會。工具機公會48位理監事在七個委員會各司其職，彼此建立信賴關係、相互交流及溝通，表達不同意見，在工作平台進行分工。

陳伯佳表示，他一個月有三～四個工作天處理工具機公會會務，經常是一早7：30就與理監事們視訊會議，歷經一～二個小時會議結束。隨著數位化，工具機公會秘書處改為雲端作業，行政處理速度變快，效率提升，會議結束，會議記錄馬上出爐，資料可在雲端看到。

身為第三代的東台精機副總經理嚴璐指出，陳伯佳出任工具機公會理事長，賦予工具機產業不同元素及思維，連曾任工具機公會理事長的東台集團董事長嚴瑞雄都稱許，工具機公會是有系統的運作。

陳伯佳期許他這屆理事長三年任期，可以協助每家會員廠商數位行銷，讓產品推廣更有效率及提高成功率，產品開發時間可縮短，並與國際品牌競爭。