陸能源車來勢洶洶 台廠緊盯

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

兩大中國大陸汽車品牌來台概況

中國大陸電動車席捲全球，網傳也將攻占台灣市場，並點名裕隆將拿下比亞迪、奇瑞汽車代理，PTT鄉民一番「血洗市場」的說法，引發各界關注。經濟部、車輛公會及被點名的裕隆28日被迫出面闢謠否認，裕隆強調，「近期外傳集團有代理比亞迪、奇瑞品牌之計畫，皆非事實。」

經濟部官員表示，現行法令並未開放中國整車進口，裕隆也已澄清沒有代理傳言所提的中國汽車品牌，且新車要在台灣上市，必須經過安全檢驗，目前相關單位都沒有接到申請案件。

官員強調，政府攜手裕隆等國內數家車廠，執行汽車國產化、零組件發展等專案計畫已取得成果，未來也持續加大力道推動。

車輛公會也罕見發出聲明表示，目前政府政策規定汽車整車、底盤及少數幾項零組件貨品是禁止從中國大陸進口，本會所屬會員廠均一致支持政府維持此項政策。

不過，值得注意的是，政府核定的《大陸地區人民來台投資業別項目表》中，依台灣行業分類標準，製造業開放陸資投資者涵蓋有汽車及其零件、船舶及自行車等運輸工具之製造；服務業開放陸資投資者則涵蓋有行銷通路有關行業。且現行法令並無禁止在台組裝中國品牌車輛及販售之規定。也就是說，按照現行法規，網傳的比亞迪及奇瑞若有意進入台灣市場，必須與台灣製造廠合作組裝，沒有辦法直接尋求代理商整車導入。

事實上，目前於國內熱賣的英國品牌MG汽車，在被上汽集團買下後，就是透過與中華汽車合作，以進口零件搭配台灣國產零件，在台組裝整車銷售，據悉部分其他國際品牌車型在台灣也有類似的作法。

裕隆在澄清並未有代理比亞迪、奇瑞品牌之計畫的同時，也重申集團以價值鏈開放平台及移動服務生態系為發展策略，長期透過多元品牌、多元發展為生態系注入動力。裕隆指出，針對消費市場的需求將經營、導入多元品牌，以策略合作自主研發、導入在地生產、提升自製率、整車進口等多元方式，滿足台灣汽車及移動服務市場的多元需求，同時兼顧台灣產業的發展。

不可否認的是，隨著中國汽車產業大崛起，成功以「物美價廉」在全球搶占一席之地後，全球高中低端品牌汽車產品，幾乎無法自清100％沒有採用中國製零件；台灣在市場有需求、企業求發展的前提下，即使有若干對中國整車進口的限制，恐也難以抵擋其強勢襲台的浪潮。