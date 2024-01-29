車輛公會：貨物稅改革優於關稅

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中國大陸汽車品牌恐以低價優勢強勢進軍台灣市場，掀起軒然大波，台灣車價居高不下也再度成為網友熱議話題。車輛公會直言，進口車賦稅中，最重的其實是高達25％～30％的貨物稅，其次才是關稅；以公會觀點，建議政府應以貨物稅改革，來回應民眾對汽車終端售價下降的期待。

車輛公會表示，一直以來汽車稅負擔過重備受討論，但若調降整車進口關稅稅率將連動零組件關稅大幅調降，進口取代國產，影響國內產業關聯甚大，政府必須慎重權衡得失。

公會指出，目前台灣準備加入CPTPP，未來加入後將依照CPTPP談判的期程降關稅；另考量現在車輛產業正在從油轉電的轉型發展中，國產車廠電動車轉型到一半，貿然將進口車關稅降低並不妥。如果進口車關稅降為零，不但政府減少稅收，更將直間接造成汽車產業超過30萬相關從業人員失業問題。各國關稅政策依各國對該行業之重視程度、整體國家稅收及關貿關係而有差異。

相較直接調降關稅，公會建議未來發展油電車、電動車或氫能車等，後續如何跟貨物稅條例結合的機會較高，例如淨零碳排，包括前面所提各項新能源車、也包含生產中的過程減碳、整車或零組件運送的過程等，政府都可透過貨物稅優惠或減免方式推行，更有效鼓勵民眾或企業選購。

目前台灣車輛相關稅制，包含整車進口關稅稅率17.5％、國產車使用進口零件須負擔10％到17.5％的關稅；國產、進口車依照引擎排氣量不同要課25％到30％的貨物稅；另外還有5％營業稅，超過300萬元的高價車得再課徵10％特種貨物稅（奢侈稅）。