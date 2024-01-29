AI三大運用 全球拚布局

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壽險業近年力拚數位轉型，沒有金控資源的全球人壽，在發展AI運用上同樣不遺餘力。全球人壽總經理馬君碩表示，AI用在壽險業可有三大運用，包含銷售端、客戶服務效能、行政效能，尤其是在銷售端，透過AI可輔助業務員銷售，讓業務員事半功倍。

全球人壽數位轉型發展得早，先是在2015年成立大數據團隊、2017年成立數位部門。馬君碩指出，一開始篳路藍縷，對保險業的數位轉型未來還看不清晰，壽險精算是大數法則，但壽險數據多是靜態數據，直到近年外部動態數據慢慢進來，對於數位轉型的未來輪廓才愈來愈清晰。

全球人壽在AI的運用，主要在三大類，一是銷售端運用，馬君碩舉例，公司要推出新保單，建入相關資料後，藉由AI可在廣大的系統中，找出有多少客戶較適合此項保單，進一步提示業務員旗下是否有客戶適合此保單，為客戶做刪選、貼標，讓業務員再銷售端能最大化符合客戶需求。

二是客戶服務效能運用，包含智能客服、智能核保與理賠、理賠防詐欺等，像是有核保或理賠進件時，透過AI可完成基本風險偵測與分類，提高核保人員效率，也可偵測理賠詐欺風險，防弊同時讓費率更為合理；三是行政運用，包含行動投保、行動理賠、行動保全等都會運用到AI。

全球人壽在承接國華人壽後，擁有一群業務部隊，但在推新金融科技、AI時，單位老化問題將成推動阻力。馬君碩說，兩年前開始啟動組織轉型計畫，去年推出「領跑者計畫」，針對業務經理與區經理層級，訓練選才、育才與績效管理能力，一年期間已有90位業務主管完成課程，業務主管增員成效較培訓前成長70％，未來全球人壽也將達到銀行、保經代與業務部隊三通路並進的目標。