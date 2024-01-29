2023年投資操作曝光 金融業賣股買債衝獲利

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金融業2023年投資操作曝光，用股市實現資本利得撐獲利，並逢低布局高利美債。因去年股市大好，據金管會統計，金融三業全年對台股減碼約524億元，其中壽險業為撐獲利減碼逾千億元，且去年債券殖利率飆漲又回落，金融業買進不少便宜的高利美債，全年共加碼1兆元，待今年債券價格回升，債券部位將成為金融業主要獲利動能之一。

台股去年大漲26％，統計金融業持有台股市值提升到3.27兆元、年增20％，加碼主要集中在上半年，銀行、證券月月加碼，其中銀行加碼達793億元、證券加碼848億元；壽險則積極在股海進出，尤其5月台股大漲超過6％，壽險實現較多資本利得，單月減碼逾650億元，上半年減碼約719億元。

下半年股市漲多後，金融業積極實現資本利得，除支撐獲利，也換股等待行情再進場加碼。銀行、證券從7月開始皆轉減碼，6個月中有4個月減碼，各減碼693億元、427億元，壽險下半年遭遇獲利逆風，也持續減碼約326億元。去年金融三業減碼台股約524億元，其中壽險減碼1,045億元，銀行小幅加碼100億元、證券加碼421億元。

債券方面，去年前十個月美債殖利率一路飆升，金融業趁機用便宜價格鎖住高利，買債大戶的銀行業持債成本增至8.7兆元，前十月加碼逾1兆元，11月、12月因債券價格回升才轉減碼，總計全年加碼達9,161億元，因債券價格去年底才開始回升，銀行持債市值8.58兆元，仍呈未實現損失。

持債部位最大的壽險業，持債市值從去年10月時最高達21.58兆元，11月起因債券價格回升，從債券實現不少資本利得，使得全年加碼債券僅1,278億元。另證券業去年加碼約451億元，金融三業全年共加碼債券高達1兆890億元。