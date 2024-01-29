新台幣暴衝 壽險去年底狂賣股債

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新台幣去年底暴衝升值，壽險業為穩獲利，11月～12月賣股又賣債，主要因避險成本高，壽險業獲利遇逆風，為減緩匯損與避險成本衝擊獲利，最後兩個月從股債合計減碼逾2,000億元，實現資本利得撐獲利。

去年最後兩個月新台幣急升，但台美利差沒有明顯縮小，壽險業同時面臨匯損與避險成本，雙重壓力大大衝擊獲利，因此11月、12月只好賣股又賣債來因應。

股市去年底兩個月表現佳，台股從萬六升到接近萬八，壽險業兩個月共減碼達253億元，其中11月減171億元，12月再減82億元；同時美股年底最後兩個月也飆漲，壽險業海外股兩個月也減碼188億元。

且因美國停止升息，美債價格回升不少，壽險業也趁機實現債券資本利得，去年11月減碼債券1,160億元，12月再減碼592億元，連兩月共減碼1,751億元，總計壽險業兩個月股債減碼約2,192億元。

同期間銀行、證券業減碼或轉呈觀望，等待行情時機加碼。去年11月證券自營部位還是加碼，但12月減碼約155億元，兩個月合計為減碼90億元；銀行最後兩個月加碼，但幅度很小，合計兩個月僅微幅加碼48億元。

銀行去年底最後兩個月減碼債券多，11月減碼1,244億元，12月再減碼154億元，兩個月合計減碼1,398億元，也是銀行業去年全年最大的減債幅度；證券自營部位操作方向則與銀行、壽險不同，11月加碼債券189億元，12月小幅減碼19億元，兩個月合計仍加碼170億元。