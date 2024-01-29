借力生成式AI 推進普惠AI金融

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文／夏肇毅■CubicPower晶智能中心創辦人

經過這些年的發展，金融科技當初的願景幾乎都已落地實現；能用上的科技，皆應用到金融服務上。從支付、保險、存貸、募資到投資管理與市場資訊供應，所提出的各種應用場景，大多都已在現實社會中施行過。

有的應用很成功，如無現金社會；像現在人們日常用的各種行動支付，嗶一聲就結束付款。有的應用如曇花一現，像NFT，暴漲暴跌。而許多觸犯法令，用在不合法用途上的洗錢、詐騙，違法吸金與加密貨幣交易所FTX挪用客戶資金而倒閉的案例，層出不窮。

■金融科技的初衷 是推展普惠金融

當初金融科技的發想，就是將各類最新的技術應用到不同的金融場景上，目標是達成普惠金融的願景。這些理想大都逐步落實，像純網銀、開放銀行等措施，讓當初不易受到金融服務的客群，也能公平地受到照顧。在接下來的金融科技發展上，我們還是要秉持當初的理念，用科技讓所有人更方便地接受金融服務。

在創新金融服務場景的探索上，人工智慧（AI）扮演了相當重要的角色，提供了相當的助力。如今AI產業隨著大語言模型生成式AI爆發，金融科技更應該善用這一股力量，找到推動下一階段發展的動力。上一階段的金融科技，主要是為人們提供新的金融服務。而下階段的金融科技，就可以將科技的力量，開始用來改進金融機構的內在運作模式。

■利用生成式AI 改造金融機構內部運作

生成式AI可以當成一個擁有無限知識的顧問和導師，對內提供金融機構員工教育訓練，或專業諮詢服務。也可以對外當作客戶服務專員，解決客戶的日常交易需求與疑難雜症。更進一步，金融機構可以利用生成式AI的知識，探索過去所碰到不容易解決的困難問題。比如說各類金融服務的風險探討，現實經濟狀態的分析與預測，投資策略的精進與擴張，或各類併購機會的挖掘。

尤其是對當前全球經濟的探索，要想辦法了解經濟真正的運作原理，藉以分析在不同狀況變數下，各項經濟活動的未來走勢與可能風險。如果有辦法能將未來可能走勢，預測歸納到一定的變動範圍下，那麼我們就可以針對這些範圍內所會遇到的風險加以防範。

目前大語言模型可以很快地針對你指定範圍內的資料，提供一個彙整報告，節省資料搜索與整理的時間。我們可以想辦法利用這一現成的特色加以應用，融合到現有的解決方案中，以達到精進的成效。

不光只有文字，新的AI模型已發展到多模態的運作上，包括影片，影像，語音和文字交互應用。影片中聲音可以馬上轉成字幕，畫面也可以轉成文字描述。加上大語言模型的助力，從影片中的場景可以推斷出它的環境聲音，與未來情節發展走向。進而產生文字描述，場景影像與劇情影片。有人就預測，在幾十年內，大部分的影片都將由生成式AI產生。這些推論能力，真的可以讓我們做無邊際的應用發想。

■從普惠金融到普惠AI金融

金融機構在推動金融科技應用時，除了研發單位人力外，可以投入更多的業務應用人力，了解生成式AI的使用方式。開始探討如何將這一個工具，應用到所有的日常工作中。一旦所有人都會使用AI工具，並開始每天使用它，AI就不再只是研發人員的專有服務，那麼它所能激發出的生產力將無可限量。

把過去讓每個人都可以接受到金融服務的普惠金融理念，變成未來讓每個金融從業人員，都可以受到AI服務的普惠AI金融概念，應該就是下階段金融科技發展的一個新方向。