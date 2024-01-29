個人所得稅務規劃起手式

文／饒祥浩■金融業專業財稅顧問

台灣的個人所得稅是採屬地主義為主，屬人主義為輔，意思是說，不管是台灣人還是外國人，只要在台灣境內有所得，就要繳稅，這是屬地主義的概念。然後在這個基礎上，進一步檢視，個人是否為台灣稅務居民，如果是，就連台灣境外的所得都要列入課稅範圍，依照最低稅負制的規定去申報納稅，這是屬人主義的延伸。因此，辨認所得來源地與稅務居民身分，是個人所得稅務規劃的第一步。

■台灣稅務居民 境內外所得皆要繳稅

台灣稅務居民並不等同於具有台灣國籍，而是要以戶籍及居留天數來判斷，個人若在台灣有戶籍且在一個課稅年度內居留滿31天，或是沒有戶籍但在一個課稅年度內居留滿183天，都屬於台灣稅務居民。

對於具有台灣稅務居民身分的個人而言，不管是台灣所得還是海外所得，都要繳納所得稅，不過，台灣所得繳納的是綜所稅，海外所得繳納的是最低稅負，二者的課稅方式不同，另外，就台灣所得而言，又有免稅所得與分離課稅所得的差異。因此，在個人所得的稅務規劃上，可以分為三種類型，分別是：「境內轉境外」、「綜合轉分離」與「應稅轉免稅」。

■個人所得有三種稅務規劃

一、「境內轉境外」：常見的做法是將境內所得轉換成海外所得，例如將定存轉作海外債券或是固定配息的境外基金。其稅務優勢在於，一般定存的利息收入超過儲蓄投資特別扣除額新台幣27萬元後，須要繳納綜所稅，稅率最高40％，而且會排擠到購屋借款利息列舉扣除額的列報。但若是轉作海外債券或固定配息的境外基金，同樣可以固定領息，但取得的利息收入屬於海外所得，在新台幣100萬元以內免稅；若是達新台幣100萬元以上，但計入最低稅負制的基本所得額後，未超過新台幣750萬元，還是免稅；即使基本所得額超過新台幣750萬元，但依照稅率20％計算後的基本稅額未超過綜所稅的應納稅額，依然免稅。此外，定存的利息收入單筆給付達新台幣2萬元以上，要繳納2.11％的健保補充保費，而海外債券或境外基金的配息卻不用，也是優勢之一。

二、「綜合轉分離」：常見的做法是將綜合所得轉換成分離課稅所得，例如將定存轉作境內結構型商品。其稅務優勢在於，境內結構型商品同樣可以固定領息，但其收益屬於分離課稅所得，稅率只有10％，不須要納入綜合所得計算，對於綜所稅稅率40％的高所得者而言，具有顯著的節稅效益。此外，境內結構型商品的收益，同樣具有不須繳納健保補充保費的優勢。

三、「應稅轉免稅」：常見的做法是將課稅所得轉換成免稅所得，例如將定存轉作累積型的境內基金或是傳統型保險。其稅務優勢在於，累積型的境內基金不配息，其買賣收益又屬於證券交易所得，可以免納所得稅，而傳統型保險的生存金給付，屬於人身保險的保險給付，同樣免納所得稅。此外，二者也都無須繳納健保補充保費。

另外補充說明，所謂累積型的境內基金，是指由境內投信發行，基金的註冊地在台灣，而且基金的收益不分配，累積反映在基金淨值。而所謂的傳統型保險，是相對於投資型保險而言，投資型保險會專設投資帳簿，資金的運用方式由保戶決定，損失由保戶自行承擔，獲利則要計入保戶的所得課稅，而傳統型保險則是將保費交給保險公司管理運用，賺或賠都跟保戶無關，保戶就是依照保險契約領取保險金。

最後，無論採行何種規劃方式，使用何種金融工具，都要視個人的需求與風險承擔能力而定，並諮詢稅務專家的意見，才不會撿了芝麻，丟了西瓜，反而得不償失。