ETF派對持續瘋狂 人多的地方不要去？

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投資老手通常會勸告新手投資人「人多的地方不要去」，但以經驗來看，每次基金熱賣、或是類股大飆時，投資小白常常會追到最高點，對應到近二年ETF熱銷，一檔又一檔ETF募爆，不禁讓人想問：ETF瘋狂派對還會持續多久？

根據投信投顧公會資料顯示，2023年ETF淨流入逾1.12兆元，然而2023年的境內外主動式基金才吸金1,420億元，不難看出，國內有大量資金前仆後繼地湧入投信發行的ETF上。

ETF具有相當多的優點：交易便利性和稅負低，交易成本也低，投資組合透明，貼近指數表現，讓投資人更能掌握市場趨勢。其實這些優點早已存在，但國內首檔ETF推出近20年後，直到近一、二年，ETF才「爆紅」，造成資金蜂擁入ETF的原因很多，但和「月月配」'「高息」以及「期待債券多頭」有著密切關係。

正因資金持續大量流入ETF，為了公平性，高配息中，有不少都來自於「平準金」，非真正因成分股的高配息，即使主管機關出面控管ETF配息率，資金依然不斷地湧入，不但網紅推薦、連市場投顧老師也開始買ETF，一切看來是那麼美好！

事實上，ETF有優點仍有其先天上的缺陷，包括ETF是追蹤指數的績效，績效很難勝過指數，加上每每ETF追蹤指數換成分股時，指數公司都提前公告，市場上充斥著「搭轎客」搶在ETF基金經理人進場前先上車買進，等著ETF大筆資金來抬轎。

因此，據統計資料，ETF績效往往不如主動式基金，再加上有的ETF仍收取「偏高」管理費時，ETF受益人只是嚐到已被分食過的甜頭！

目前ETF派對還持續熱鬧展開中，只是不知道這一場派對結束，市場會呈現什麼景象？