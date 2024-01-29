新政府應先解決社會經濟舊議題

歷經半載頗激烈的競逐，2024年總統大選塵埃落定。誠如選前各家民調所預估的數據，由於藍白政黨因民調歧見而無法整合，使得民進黨在小幅領先下僥倖獲勝。面對未來四年民進黨將持續執政，在「蔡」規「賴」隨下，預估其整體政策方向調整有限。然而絕大多數民眾更加關心期待的是，新政府在上任後，應該優先解決與其生活相關已經陷入沉痾的「舊」議題。

其實，過去八年來蔡政府不斷透過各種管道，廣宣台灣經濟成長幅度居亞洲四條小龍之冠，國民人均所得突破3萬美元超「韓」追「日」；尤其2021年9月迄今面對出口持續低迷之下，去年出口金額仍然創下史上第三高；至於外商投資金額則是在「風電」建設加持下，在去年是創下近16年來第三高。從上述帳面的數據加以觀察，雖此一期間整體經濟表現頗為亮麗，但絕大多數民眾卻又「無感」。這些背後較關鍵的癥結，大致可以歸納包括：

其一，低薪資現象未能改善，讓年輕族群相對挫折感。回顧八年之前，蔡英文總統於就職演講中表示，將會積極解決年輕族群低薪問題，雖期間實質經常性薪資曾經突破多年橫亙在前門檻，但最近幾年則是再呈「薪資倒退」現象，加上過去兩年通膨居高，造成實質經常性薪資從2021年起轉為負成長之後，迄今持續未能擺脫負成長泥淖。由此顯示，政府過去幾年透過拉抬基本工資、鼓勵企業加薪等策略，並未實質解決低薪困境。

其二，高房價走勢未能抑制，讓無殼族群相對無力感。檢視過去20餘年以來，居住正義始終是歷任政府聚焦的政策之一，儘管八年之前開始實施「房地合一」稅制，同時適逢房市周期循環，在短期內讓飆高的房價略為緩和，然而隨著台商資金回流，加上營造成本上揚，最近幾年房價不斷創下新高。雖政府透過房貸融資信用管制、興建社會住宅、推出購屋優惠利率、提供租屋補貼等手段，但在超額儲蓄、加上資產保值思維下，並未有效抑制持續上揚房價走勢。

其三，家戶所得比未能縮小，讓弱勢族家庭相對貧窮感。依據主計總處歷年「家庭收支調查報告」資料統計顯示，家戶所得比（五等分位）從2016年的6.08倍，逐年增加為2022年的6.15倍，續創近12年新高。亦即政府過去以來，雖積極推動「租稅改革」，但這些租稅改革似乎偏愛富者，例如大幅減免股利所得稅率，使得社會資產集中少數家庭日益明顯，貧富懸殊卻又更加嚴重，並未改善貧者愈貧、富者愈富現象。

其四，報酬分配比未能公平，讓受僱族群相對剝奪感。依據主計總處「勞務報酬占國內生產毛額（GDP）之比重」資料顯示，受雇人員勞務報酬占比從2016年的44.09％逐年下降至2021年的43.03％，創下歷年最低；相對企業營業盈餘占比則是從35.06％持續增加至36.53％，創下歷年最高。亦即說明近年以來，國內受雇人員未能同步分享經濟成長果實，此意味著勞務報酬在分配上，偏重企業、忽略勞工失衡現象，並未有效改善，反而較前更加嚴重。

其五，海外工作潮未能減緩，讓初職族群相對失落感。依據主計總處「國人赴海外工作人數統計」報告顯示，國人赴海外工作人數有逐年成長的走勢。若從赴海外就業者年齡觀察發現，其中以25～29歲初入職場的「年輕」族群比例呈現逐年增加，此與過去赴海外就業者，以30～49歲擔任幹部之「壯年」族群較多現象不同。此意味著，過去數年以來朝野政黨持續內耗、對立，導致投資難振、經濟低增，甚至波及薪資停滯，除了倒逼許多優秀人才出走之外，讓初入職場的年輕族群被迫遠走他鄉謀生，進而讓其對人生希望的失落，此乃真正威脅台灣未來發展危機所在。

在此同時，我們不厭其煩陳述解讀這些老生常談、極易受到忽略數據，乃是希望新政府能夠以謙卑的態度，檢視民眾在生活上所存在、期待解決的恐懼，同時更加重視這些屬於社會經濟「舊」議題未來對經濟發展的衝擊，進而藉此提出更務實的標本兼俱政策。換句話說，如果上述現象不斷暈染，不但將會重創社會凝聚的力量，而且可能波及經濟成長之動能。這些已橫亙在前的挑戰，我們無法再三迴避，否則屆時恐將讓台灣上演鄰國日本「失落30年」之故事，其後續效應不容小覷。