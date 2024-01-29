Fed周三首會 聚焦降息時機

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美國PCE年增率變化

美國聯準會（Fed）2024年首場例會將於美東時間1月30日登場，市場普遍預期官員將維持利率不變。但素有「Fed傳聲筒」之稱的華爾街日報記者蒂米羅斯（Nick Timiraos）撰文指出，鑒於美國通膨壓力持續溫和、消費者支出強勁，Fed可能更改政策聲明，刪除「下一步傾向升息而非降息」的措辭，降息時機與幅度也將成為官員討論焦點。

投資人預期，Fed將於今年春季開始轉向降息，部分原因是通膨降溫速度快於該機構預期。

美國商務部26日公布，Fed偏好用來衡量通膨情況的2023年12月個人消費支出（PCE）物價指數年增率為2.6％，遠低於2022年底時的5.4％。至於扣除波動性較大的食品與能源項目，12月核心PCE年增2.9％，增幅創下2021年3月以來最低。

蒂米羅斯表示，美國核心PCE物價指數截至去年12月為止的三個月與六個月年增率分別為1.5％與1.9％，均低於Fed設定的2％目標。正如芝加哥聯準銀行前總裁伊凡斯（Charles Evans）所說，六個月時間已足夠長，能夠證明美國通膨已降至疫情前水平。

伊凡斯認為，Fed擔心通膨復燃並暗示必要時可能再次升息，這其實是很正常狀況，畢竟他們想盡一切辦法要壓制物價成長。但「到某個時機點，Fed勢必得承認核心通膨已降溫的事實」。

研調機構凱投宏觀（Capital Economics）經濟學家杭特 （Andrew Hunter）指出：「一切跡象顯示通膨朝著2％方向回落，Fed官員沒道理繼續將利率維持在5.5％高檔，他們自己也承認此水平限制經濟成長。」

美國商務部報告亦顯示，美國2023年12月個人支出月增0.7％，增幅高於11月上修後的0.4％。消費者在醫療照護與保險等服務支出強勁，同時在購買汽車、珠寶與手表禮物方面毫不手軟。消費者支出占美國經濟逾三分之二，此數據顯示需求火熱狀況可望延續至2024年。

消費者支出預料將維持強勁，原因包括美國勞動市場穩健、通膨下滑與薪資穩定成長等。這些因素可望提振美國經濟免於衰退命運。分析師預測，美國經濟2024年將持續成長，但增幅可能放緩。