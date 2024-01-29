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新債王示警 美股估值過高

籲投資人勿追高，並保留現金，好為經濟衰退做準備

「新債券天王」岡拉克（左）警告，美股目前估值已經過高，投資人切勿追高且建議持有現金，好為即將到來的經濟衰退做好準備。圖／美聯社
「新債券天王」岡拉克（左）警告，美股目前估值已經過高，投資人切勿追高且建議持有現金，好為即將到來的經濟衰退做好準備。圖／美聯社

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「新債券天王」岡拉克（Jeffrey Gundlach）日前警告，美股目前估值已經過高，投資人切勿追高且建議持有現金，好為即將到來的經濟衰退做好準備。

雙線資本（DoubleLine Capital）公司執行長岡拉克最近接受福斯財經網（Fox Business Network）訪問時表示：「我對於美股估值與市場狂熱程度感到懷疑，因此我想在此時保留現金，以便在即將到來的經濟衰退後進行部署。」

美股標普500指數2023年全年大漲24％，今年迄今再揚升逾3％並改寫歷史新高。其中以科技股貢獻最大，特別是繪圖晶片大廠輝達股價自去年以來翻漲3倍，如今市值攀抵1.5兆美元的歷史紀錄。

岡拉克表示：「以美股現在估值來看，我認為你此時必須將眼光放遠，不要加入追高遊戲，因為估值非常高。」他建議投資人保留一些現金，在全球經濟放緩與估值下降時購買印度、日本與其他外國股票。

他指出，殖利率曲線倒掛（即短期公債殖利率高於長期公債）並迅速反轉是經濟衰退的可靠指標。18個月前，美國10年期公債殖利率跌至低於2年期殖利率，而此一利差近幾個月大幅縮減。

岡拉克表示：「當殖利率曲線倒掛迅速解除時，就要警覺衰退的可能性。有人會說，殖利率曲線倒掛逾80周，經濟衰退也沒到來。此說法欠缺邏輯，因為去倒掛現象正在發生。」

岡拉克指出，美國經濟領先指標連續21個月下跌，代表經濟恐面臨困境。另外，多數美國州在過去六個月出現失業率上升情況。有鑒於此，他呼籲Fed今年開始降息，因為借貸成本太高將加劇政府債息負擔。

岡拉克稍早前曾表示，標指看起來像是「糟糕交易」，令人失望的財報季可能拖累指數。當前經濟衰退可能性很大，而「勞動力囤積」最終可能導致大規模裁員潮。

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