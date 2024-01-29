三星 躋身越南最大外國投資者

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越南當前已成為全球高科技業者的兵家必爭之地，韓國三星集團因為持續擴大在越南的布局，到2023年底對其投資金額已高達200億美元，躍升成為越南最大的外國投資公司。

越南計畫與投資部副部長阮氏碧玉近日與三星越南公司總經理Choi Joo Ho舉行工作會談時，聲稱三星是越南最大外國投資者。阮氏碧玉表示，在越南致力發展半導體產業與促進創新戰略的背景下，希望三星能成為越南戰略投資者。

Choi Joo Ho表示，三星對越南經商環境與相關部門積極支持一直深具信心，三星將會加強與越南國家創新中心的合作及推動資訊科技實驗室的營運，並且培訓技術人才與支持新創企業。

統計指出，三星自2008年進入越南投資後，目前已在北寧、太原、胡志明市等地設立六家工廠。截至2023年底，三星在越南投資金額累計達200億美元。此外在全球銷售的三星手機中，有超過半數產品都是「越南製造」。

然而，除了三星，輝達也在越南投資2.5億美元，並將該國視為潛在的第二個發展基地。Marvell日前宣布將透過升級位在胡志明市的子公司，在越南當地成立一所「世界領先」的積體電路設計中心，期望藉此讓該中心成為Marvell在全球的四大研發中心之一。

至於富士康、立訊精密和歌爾股份等也相繼投資越南，讓該國得以更進一步實現成為重要半導體與電子製造業中心的目標。

目前經濟處於蓬勃發展階段的東南亞，正成為美中科技大廠競相爭奪的重鎮，其中越南更是位居全球供應鏈的關鍵組裝環節，它主要向中國購買零件，組裝後出口到歐美國家。

據越南官方統計數據，2023年前11個月，中國和香港對越南的註冊投資總額增加至82億美元，是前年同期的兩倍，中國對越南投資額更達到39億美元，為越南最大的投資國。但同期間美國對越南的註冊投資額卻從2022年的7億美元降至2023年的5億美元，僅是該國的第十大投資者。