去年費率大幅調高 升息助攻 美保險業股價飆

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美國家庭和汽車保險用戶的高利率噩夢，反而成為拉抬保險業巨頭獲利表現的主力，進而帶動保險類股的股價迭創新高。美國產物保險領頭羊旅行家集團（Travelers）22日收盤價創歷史新高，報213.86美元，較去年秋天的低點大漲35％。

由於企業和個人保險費率出現兩位數的調漲，旅行家上季財報表現亮眼，去年第四季度獲利創歷史新高，淨利達16.26億美元，稀釋後每股盈餘6.99美元，股東權益報酬率高達29.0％。

保險公司前進保險（Progressive）也表示，其季度獲利較上年同期大增超過1倍，帶動股價上揚，市值首次突破千億美元大關；車險與產險業者Allstate股價在本周刷新歷史高點，較去年夏天的低點暴漲50％以上，將在下個月公布業績表現。

保險股上漲主因之一為美國監管部門最近願核准大幅調漲保費，華爾街認為，保險公司在升息方面將繼續面臨很少的監管阻力。分析師則對此警告，稱該行業的優異表現恐怕不會長久。

據統計，截至2021年的兩年內，十大保險公司中僅State Farm一家費率降幅超過10％。自此之後，Allstate等十家公司將汽車保險費率提高超過20％。本月最新統計顯示，美國16個州兩年內漲幅逾30％，其中德州和俄亥俄州分別飆漲45.5％及39％。