穩股市 陸暫停限售股出借

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為穩定股市，大陸接連出招強化市場賣壓監管。大陸證監會28日下午公布兩大措施優化融券機制：一、自1月29日起全面暫停限售股出借。二、自3月18日起把轉融券市場化約定申報從即時可用調整為次日可用，限制融券效率。市場分析，此舉減少作空資金量，有利於推動A股大盤從反彈走向反轉。

綜合陸港媒體28日報導，上證指數22日收報2,756點，創下2020年3月以來新低。為提振市場信心，大陸政府救市舉措出籠。大陸監管機構22日對至少兩家國有保險公司進行窗口指導，要求其不要淨賣出股票。另外，中國人民銀行24日宣布降準，令市場氣氛大振。截至26日收盤，上證指數連續四個交易日收漲，當周累計上漲2.75％，中止連續三周的跌勢。

早在2023年10月，大陸政府就開始提高作空難度。大陸證監會當月14日宣布，取消上市公司高層及核心員工，透過參與戰略配售設立的專項資產管理計畫出借股份，並限制其他戰略投資者在新股上市初期出借股份方式和比例。自新規實施以來，戰略投資者出借餘額降幅近4成，取得良好效果。

大陸證監會官網28日發文指出，在總結前期優化融券機制安排經驗的基礎上，這次優化融券機制，堅決打擊借融券之名行繞道減持、套現之實的違法、違規行為。

在證監會宣布全面暫停限售股出借後，上交所、深交所同步發通知指出，決定暫停戰略投資者在承諾的持有期限內出借獲配股票，且通知實施前尚未了結的出借合約到期不得展期。中證金融公司也發通知，針對暫停轉融通借入證券進行相關安排。

貝殼財經報導，為加強「兩融」（融資、融券）業務風險管理，近期中信建投、廣發證券等券商對兩融業務細則進行調整，明確表示禁止投資者透過融資買入的證券償還融券合約。

前海開源基金首席經濟學家楊德龍指出，全面暫停限售股出借，反映出監管層對於資本市場的呵護態度，對資本市場而言是重大利多。這些規定健全兩融制度的一些漏洞，防止上市企業變相減持，在公平合理的原則上進一步降低融券效率，減少對A股作空的力量。

但市場人士認為，證監會此舉效果如何仍有待觀察，因為在2015年A股股災時，官方同樣限制賣空，但接下來數月市場仍持續下跌。