聞泰科技 獲三星手機ODM大單

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陸媒28日引述產業鏈人士透露，韓國三星近期已釋出2024年手機ODM（原廠委託設計代工）訂單，其中大陸手機ODM廠商聞泰科技承接逾4,000萬支手機ODM訂單，有望成為三星最大的ODM供應商。

A股上市的聞泰科技26日股價收跌2.4％至人民幣（下同）36.25元，近一個月累計下跌14.32％。

IT之家28日報導，聞泰科技是全球智慧型手機ODM「三巨頭」之一，該公司與華勤技術、龍旗科技合計占全球智慧型手機ODM市場比重超過75％。聞泰科技2023年前三季營收年增5.53％至444.12億元，淨利年增8.08％至21億元。

聞泰科技與三星有多年合作經驗。2022年，聞泰科技拿到三星4,000萬支手機ODM訂單，以及超過1,000萬支的追加訂單。2023年市場傳出，聞泰科技拿到三星當年的ODM訂單，包括2,500萬支手機訂單、2,000萬台平板電腦訂單，但聞泰科技當時回應「目前只是傳言」。另在蘋果業務方面，兩年半前，聞泰科技原本斥資24億元收購歐菲光兩項資產，打進蘋果供應鏈。但如今，聞泰科技接手歐菲光鏡頭模組業務的項目已出現變數。

2023年12月1日，聞泰科技公告，基於特定客戶最新業務進展並結合市場環境變化，以及公司業務規劃，決定停止生產特定客戶光學模組產品。對光學模組業務中涉及特定客戶的資產進行一次性減損處理，預計將減少聞泰科技2023年度淨利合計約7.33億元。雖然聞泰科技並未透露「特定客戶」的具體名稱，但外界普遍認為是蘋果公司。

中國證券報報導，市場研究機構Canalys指出，2023年全球智慧型手機總出貨量為11億支，年減4％。受到新興市場經濟與消費者支出恢復的推動，2024年全球智慧型手機市場出貨量將成長4％。