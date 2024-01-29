爛尾樓逾160萬間 恒大今迎清算關鍵時刻

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創下大陸民企有史以來最高負債紀錄：人民幣（下同）2.5兆元的地產商中國恒大，29日將在香港高等法院迎來清盤（清算）聆訊的關鍵時刻，日前傳出一組恒大境外債持有人也加入清盤呈請，令恒大被清盤機會大增，一旦成為事實，將是香港歷來最大規模的房地產開發商清盤案。

陸媒估算，恒大留下的「爛尾樓」遍布全國，項目超過1,300個，其中江蘇、廣東等省份有超過百個。恒大爛尾樓多達162萬間，至今等候交樓的「苦主」人數涉及約500萬至600萬。

綜合外媒28日報導，中國恒大集團清盤呈請聆訊將於29日9時30分開始，該集團的內部聆訊於同日14時30分開始。上述內部聆訊性質為規管命令，意味著法院將監管清盤程序，或包括任命清算人。此前，中國恒大已經提交八次呈請聆訊延期申請，最後一次的延期申請公告在2023年12月4日。

目前來看，恒大若想要不被清盤，必須拿出一套被法庭和債權人接受的債務重組方案。但恒大創辦人、董事長許家印及一眾高管已經被抓，恒大嚴重資不抵債，銷售依舊慘澹，唯一翻身的希望恒大汽車也基本沒戲，因此清盤令通過機會頗高。

最新消息顯示，相關債權人已委任一家企業咨詢公司作為清盤人，一旦香港高院頒布清盤令，將立即接手處理整個清盤程序。據悉，清盤人初步傾向留任現有管理層，維持恒大運作，以協助債權人追收欠款。另因涉及重大公眾利益，清盤人將與大陸政府保持緊密溝通。

恒大的結局早有先例，2021年海航集團負債1兆多元，起先也是積極處置資產還債，但債坑實在太大，隨後創辦人陳峰和一眾高管先後被抓，海航走向破產重組，最終由方大集團收購。

路透、德國之聲分析指出，若恒大進入破產清算程序，將對大陸經濟復甦造成重大挫折。過去20年來，房地產業一直是拉動大陸經濟發展的主要引擎，但近年隨著房債危機惡化，陸續傳出多家房地產開發商破產，且建築公司的支出已連續兩年每年下降10％。2023年12月，大陸百大房企的新房銷售額年減34.6％，總規模約為4,513億元。