中泰3月互免簽證 旅遊搜索激增7倍

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中泰兩國拚觀光，28日宣布將從3月1日起互免簽證。消息公布後，中國各旅遊平台的「泰國」相關搜尋量較前一天激增7倍。加上中國和新加坡也將在2月9日（除夕）互免簽證，市場分析，「說走就走的旅行」將可點燃中國與東南亞的旅遊熱情。

中新財經28日報導，泰國總理賽塔在本月初已表示，將從3月1日起對中國公民實施永久免簽政策。中泰雙方正式簽約，永久互免對方公民簽證後，各旅遊平台上的泰國關鍵字搜索量飆升。

以攜程來說，消息公布後僅一小時，泰國關鍵字的搜索量就激增90％，上海與北京至曼谷等航班搜索量也驟增40％以上。另外，攜程國際版Trip.com泰國網站上，中國關鍵字的搜索熱度也在一小時內增長逾80％，廣州、上海、北京、昆明等城市的搜索熱度較高。

同程平台方面，消息公布半小時後，泰國旅遊搜索熱度較前日同一時段上漲158％。飛豬資料顯示，免簽新政宣布後一小時內，泰國機票搜索量瞬間暴增超過2倍。

攜程集團公共事務部總經理秦靜指出，中泰兩國互為重要的客源地和目的地。泰國是2023年中國入境旅遊十大客源國之一，剛結束的元旦假期，泰國位居中國遊客出境旅遊熱門目的地的前三名。

秦靜表示，中泰永久相互免簽，除了兩地人士開展商務、會展、旅行等各項活動的便利程度將大幅提升，中國市場也有望在2024年迎來可觀增長。另外，中國與新加坡近日剛宣布從2月9日起互免簽證30天，預期也可為春節旅遊帶來新一波商機。

疫情三年重創中國旅遊業。據中方統計，2019年外國人士入出境9,767.5萬人次；2020年驟降至760萬人次；2021年更只剩453.1萬人次。2023年雖回升至3,547.8萬人次，但仍遠不及疫情前的水準。