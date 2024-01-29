幣圈交易 三面向加強安全性

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投資新手學習虛擬貨幣交易三階段

王牌（ACE）加密貨幣交易所因捲入詐騙案，近日檢警追查發現目前王牌交易所的負責人，建業法律事務所所長暨台灣VASP公會籌備小組成員的王晨桓，也疑似涉案，不免令投資人產生諸多質疑，台灣虛擬通貨反洗錢協會理事暨「幣圈律師」平台創辦人、律師呂奕賢提出建言，政府應加強在修法的改進、虛擬幣相關代言的查核、強化民眾虛擬貨幣知識的落實，三面向來改善交易安全性。

面對外界的質疑聲浪，台灣VASP公會籌備小組召集人、XREX交易所共同創辦人暨集團營收長蕭滙宗表示，在第一次爆出有成員疑涉案時，籌備小組就已達成共識，無論是在籌備階段或公會正式成立之後，若有成員因業務行為涉及重大刑事案件的調查，於偵查終結獲不起訴處分或確定判決前，皆應暫停公共事務之參與，包括暫時退出公會籌備小組的運作，日後金管會也會針對遵循洗錢防制聲明的業者進行金檢，籌備小組仍會持續朝自律規範方向防止相關事件發生。

呂奕賢呼籲，政府應在修法的部分落實虛擬貨幣交易所各幣種的上架審核機制，否則容易讓交易所與項目方有操作的空間；其次，代言虛擬貨幣項目的名人也應課予相關的查核義務，確保其合作的項目方有真實技術含量，避免民眾因名人推薦而誤入詐騙圈套；此外，虛擬貨幣的投資人越來越多，政府應落實宣導投資風險，並強化民眾的虛擬貨幣交易知識，教導民眾如何辨別詐騙項目。

目前的洗錢防制法中，將金融機構、銀樓、會計師、地政士、公證人、律師、不動產經紀業、租賃業等職業列入高風險洗錢職業，呂奕賢舉例，若律師在處理客戶的案件觸及財務問題，容易被利用為洗錢的角色，提醒上述高風險職業從業人員需謹慎。

對比美國比特幣現貨ETF的核准上市，呂奕賢認為，由於台灣在虛擬貨幣交易相關規範法律仍未健全，且ETF追蹤的指數成分是有價證券，比特幣ETF該如何以法律規範仍有待商榷，因此要上架比特幣的ETF可能還是有困難。

幣圈投資教育自媒體「幣修學分」共同創辦人周律辰指出，有法規的控管對於幣圈投資人來說優大於劣，當這些資產都可以被承認時，才能發揮更大的用處，例如使用虛擬幣消費、借貸、抵押、資產證明等，且民眾要接觸虛擬貨幣交易也會更輕鬆，因為所見到的產品都是合法合規的。