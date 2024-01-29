幣圈投資新手 分三階段學習

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虛擬幣投資知識不足似乎是目前政府與多數民眾的共通點，長期推動幣圈投資教育的「幣修學分」共同創辦人周律辰提出，幣圈投資新手可分為關心、使用、投入三階段學習如何投資虛擬貨幣，同時需時常關注時事及資產配置分散風險等兩個重點。

周律辰表示，想開始接觸虛擬貨幣交易的投資人，可分為三階段學習，第一階段是「關心」幣圈內的時事、技術運作模式及法規趨勢等；第二階段是「使用」，即透過實際操作，了解交易所的入金、掛價、產品差異，以及鍊上交易如錢包、多鏈、跨鏈等，第三階段為「投入」，即認真投入適量的資金，逐漸跟上幣圈內的熱潮項目。

除了常見的投資問題如貪婪、沒做功課，幣圈容易發生的兩個問題，一是不常關注時事，導致投資人在熱潮發生的最末期買進而套在最高點；二是傳統投資人跨界到幣圈投資時，經常將資產分配在科技股和虛擬貨幣等兩個風險分類較接近的領域。由於虛擬貨幣仍是建構在科技技術基礎上產生的商品，建議投資人留意風險分配問題。

台灣虛擬貨幣交易所也認為，虛擬幣交易有其學習門檻，因此將持續推動虛擬幣交易教學，以及推動防詐騙宣導等講座。

幣託集團指出，近期常遇到的詐騙案例包含詐騙集團假冒交易所員工，在抖音、Instagram上教投資，實際上是引導受害者至盜版交易所平台，或以打工、兼職為由，騙到受害者帳號及密碼來當人頭戶，因此為防止更多人受騙，已定期在官方社群管道宣導最新詐騙手法及防範對策，並在官網設置防詐專區、舉辦線上線下講座宣導，且已建立嚴格的風險控制系統和監測機制，並與刑事單位建立聯防網絡，以此防詐，針對詐騙資金也設有黑名單功能，阻擋用戶資產轉帳至詐騙帳戶。

幣託也多次受邀至警政單位分享交易所常見詐騙案例，及如何透過鏈上數據追查金流，讓基層員警更加熟悉區塊鏈知識與加密貨幣操作。