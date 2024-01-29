國壽 六度獲全球500大品牌

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國際品牌顧問公司《Brand Finance》公布「2024全球500大最有價值品牌」排行榜，國泰人壽今年六度入榜，且為台灣唯一入榜的金融業，榮登台灣金融業第一品牌。

《Brand Finance》每年進行全球品牌價值評比調查，每年針對4,000個品牌進行研究涵蓋25個行業及37個國家地區，市調總人數逾10萬人，除透過消費者市場調查，並結合品牌公開資訊與市場討論熱度，兼顧市場行銷與財務表現績效，將品牌影響力化成財務價值，從而挑選出全球最具價值、表現最頂尖的500家品牌。

國泰人壽除受國際評比肯定，去年經營績效亦有目共睹。積極推出多元創新保險商品、及投入資源強化通路經營，國壽去年新契約保費收入達1,328.71億元、年增2.7％，是台灣唯一突破千億大關的壽險業，更是少數逆勢成長的壽險品牌，締造新契約保費四連霸佳績。

國泰人壽2022年起，將品牌策略導向「健康策略藍圖」，有感於台灣將於2025年邁入超高齡社會，積極拓展商品和服務的深度和廣度，更結合外溢保單機制，協助強化樂齡族群醫療保障防護網、高齡外溢保單囊括住院、手術、防癌與長照險，結合商品、服務、外溢機制，結合友善高齡與科技，打造出最齊全的高齡保障防護網。

國壽擁有全台壽險業最龐大客戶群，為聆聽客戶回饋並即時改進服務，2016年導入NPS（淨推薦分數），國內首家導入業者。從上至下、由外而內全面蒐集客戶聲音，針對客戶不滿意之處立即改進，去年NPS高達35.1％，年成長5.9％，連四年正成長。

國泰人壽去年在《Brand Finance》揭露的全球保險100大品牌名單，也是台灣唯一連九年入榜的壽險業者，穩居台灣保險品牌龍頭寶座，全球排名31名。另在「2023年永續指數」排行，也是台灣唯一入選的壽險公司，搶下台灣隊珍貴的4席之一。