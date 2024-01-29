百貨業2023營收 史上最強

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2024台灣百貨業營運概況

百貨業2023年業績大爆發，總營業額高達4,492億元、年增13.8％，年增率大幅優於整體零售業平均值，惟2024年是大挑戰！受高基期、通膨持續等壓力影響，各家2024年目標設定相對保守，展新店、改裝成為決勝利器，包括SOGO、微風、三井等將展新店，新光三越、遠百等推動改裝，看好將助攻全年續成長。

新光三越在改裝綜效挹注下，2023年業績再創新高，達945億元；2024年除Diamond Towers正式開幕，Dior、Burberry、LOEWE等國際精品加入陣營外，還有台南西門新天地等店要啟動二十年來最大規模改裝，預計全台共將有26個樓層、逾千個櫃位調整，全年業績劍指千億大關。

遠百2023年儘管台北寶慶店拆除重建，但全台年度業績仍衝上628億元新高。2024年儘管整體百貨業相對挑戰，尤其上半年業績基期偏高，遠百首季春節檔期即以周年慶規格促銷，力拚開年好彩頭，緊接著規劃台中大遠百包括愛馬仕等一線國際精品繼香奈兒、Dior等擴大至二樓將進行改裝，加上改裝挹注效應，訂出全年業績成長2％的保守目標。

遠東SOGO百貨2023年受惠改裝效益，全年業績大增10％，達創紀錄的528億元，展望2024年，遠東SOGO樂觀台灣市場表現，加上有SOGO大巨蛋、大陸重慶遠東城等兩個全新商場陸續開幕下，設定2024年業績將成長1％達533億元目標，力拚新高。

包括微風、三井LaLaport等業者，2024年亦有新店開幕，其中微風集團首度插旗基隆開出「微風東岸」。微風集團在精品與線上效應下，2023年業績較原定目標330億元高出5％，對2024年景氣樂觀看待，主要是微風兩大業績主力－精品、餐飲相對不受通膨影響。微風表示，2024年除開新店，並將持續引進全新餐飲品牌、高端且獨家品牌進駐，以提升業績動能。