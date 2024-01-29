疫後新櫃進場不斷 土洋大對決

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

看好國人精品消費力，2024年歐美日等國際品牌進軍台灣數量將創近五年新高，包括新光三越、SOGO、微風等百貨業者積極爭取進駐。另一方面，二、三線商場與郊區購物中心積極拉攏本土電商品牌開實體店，龍年各百貨商場新櫃登場，呈土洋大對決。

百貨業近年衝人流、衝業績全靠一線精品、餐飲兩大利器，但國際一線精品、專櫃化妝品牌，基於全球策略在台開新店很難。

至於餐飲部分近兩年猶如吸客機，不斷導入百貨商場，惟2024開年百貨業新櫃進場不斷，不僅餐飲，還有不少歐美日、本土電商品牌開新店，寶可夢策略等模式亦不斷吸人流，加上時尚新品牌進駐也成了年輕客進場契機。

新光三越指出，疫後有很多品牌、廠商或是新概念店型，對商場來說都是機會點，估下半年新進品牌，應該是新光三越這五年來的新高，主要在於國際精品在台灣疫情三年來業績不減反增甚至成長1倍，國際品牌視台灣消費市場實力為指標，無論歐美或日本品牌均積極搶進台灣市場；SOGO復興店預計4樓與5樓改裝2月起陸續登場，不少時尚品牌將進駐展新店；微風亦強調，接續下半年會有高端潮流品牌進場。

而另一股勢力則是本土自電商起家的服飾與生活品牌，亦在近期陸續進駐信義區ATT商場、桃園大江購物中心。ATT、大江指出，均以國外快時尚、輕奢品牌與本土電商品牌「混搭」設櫃，除了強化年輕人在實體線下採購「混搭」需求外，最重要是讓線上線下品牌達成雙贏。

惟蛋黃區一線百貨業強調，無論網路服飾、鞋類甚或皮件、首飾配件等品牌進軍線下開實體店，都先以年度快閃或特賣著手，主要是延續疫情三年線上購物需求，但疫後回歸實體，為避免拉低實體百貨平均客單，只能以快閃店呈現，單一設櫃有風險，像是ONEBOY近年一窩蜂進百貨在熱度已過，即有百貨店不到一年就撤，電商品牌實體化是否呈現蛋塔效應仍需觀察。