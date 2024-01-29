郵輪市場爆發 雄獅野心勃勃

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台灣郵輪旅遊市場復甦力道強勁，預計今年整體市場將有超過20萬個郵輪席次，雄獅旅遊瞄準商機，包下近6.5萬席次，針對季節與主題攜手各郵輪業者推出豐富行程。同時為持續提升消費者服務體驗，將朝「台灣郵輪專家」策略定位邁進，強化「產品力」與「服務力」，期以將郵輪旅遊結合港口經濟與周邊觀光資源，將台灣打造為東北亞郵輪母港，進一步促進台灣郵輪產業生態鏈發展。

雄獅旅遊提供旅客多元產品選擇，1月有MSC「地中海榮耀號」行程，接續是歌詩達「莎倫娜號」賞櫻航次，暑假期間更獨家引進全球前三大郵輪集團之一的挪威郵輪控股集團（Norwegian Cruise Line Holdings Company）「挪威奮進號」（Norwegian Spirit）首航台灣，自6月5日啟航至9月22日，以基隆及高雄為雙母港推出26趟次，除首創「台日跳島」新玩法，一次玩遍石垣島及前往澎湖國際海上花火節外，還推日、韓及香港多天數行程，走訪大阪、長崎、鹿兒島、釜山及濟州島等地，三日行程每人最低11,940元起。

雄獅也持續精進升級服務規格與體驗，如「挪威奮進號」強調「Free style 自由閒逸」的品牌精神，船上共有13間餐廳，是同級郵輪最多，且不限消費者點餐數量與餐期，讓旅客能盡情享用美饌。此外，雄獅日本及韓國公司更偕同打造60條岸上觀光行程，結合當地文化體驗，如靜岡抹茶、大阪章魚燒DIY等，或是走訪經典人氣景點，如可遠眺富士山美景的富士山本宮淺間大社、高知弘人市場及釜山甘川洞文化村等，帶旅客感受在地風情。

郵輪已成遊客休閒渡假新主流，雄獅更啟動全球Fly Cruise前往加勒比海、阿拉斯加及地中海等地，帶國人體驗不同郵輪魅力。由於台灣具地理位置優勢，並成各國郵輪公司積極爭取的亞洲郵輪市場新藍海，雄獅希望透過國際化事業版圖共同推動郵輪旅遊，除岸上觀光行程規畫設計外，也已於去年於沖繩設立分公司，逐步建構台灣作為東北亞郵輪旅遊Hub，希望吸引全球旅客來台，搭乘郵輪前往東北亞旅遊，實踐全球互為目的地和客源地的經營目標。