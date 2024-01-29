中華電明法說 外資聚焦3議題

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電信三雄法說會，30日將由中華電打頭陣，外資法人將聚焦三大議題，包括新電信三雄時代來臨，中華電信的應對策略、新興業務成長、以及國際業務成長及布局目標。

中華電信為鞏固國內行動、寬頻上網龍頭地位，今年資本支出不僅不縮手，而且將較去年再增加30.4億元，並達到340.2億元規模，創近三年新高，其中，2024年擴建4G／5G網路建設傳出將砸百億元，除了大型基地台、也將著手採購Small Cell等小型基地台、強化室內通訊品質。

另外，台灣扮演亞太資訊匯集中心地位愈來愈重要，加上AI及高速運算服務正加速發展、帶動雲端IDC機房的需求愈來愈大，中華電信2024年規劃新建崙坪、濱江兩座IDC中心，投資金額估約40億～50億元。

中華電信公布2024年全年財測，合併營收2,285億～2,302億元，歸屬母公司業主之淨利357億～372億元，每股稅後純益（EPS）4.6～4.8元，挑戰營收、獲利創七年新高。

至於遠傳電信法說會，將於2月22日登場，遠傳合併亞太後，網路整併作業超前。遠傳表示，合併後原預計1月底完成第一階段基站整併作業，結果提前完成，亞太電信行動網路覆蓋由原來的6,000多站，幾乎翻倍提升到1萬多站，接下來將進行第二階段傳輸重劃及亞太核心網路的汰換作業，預計2025年底以前完成。

台灣大法說會時程待定，合併台灣之星後，亦牽動高層人事異動，原台灣之星董事長林清棠擔任台灣大董事、原台灣之星總經理揭朝華回鍋台灣大代理法規長，原台灣之星資深副總朱曉幸則擔任台灣大技術長室副總經理。