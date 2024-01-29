電商喜啖年節5大商機

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農曆春節腳步逼近，根據市調機構指出，每年農曆春節相關消費商機高達2,500億元，除舊布新、年貨／年菜、贈禮、線上祈福點燈／開運商品、娛樂遊戲等五大商機陸續湧現，推升電商新一波買氣，將帶動富邦媒、網家、東森旗下東森購物、Yahoo奇摩購物、酷澎、蝦皮、台灣樂天、淘寶、博客來等電商新春業績開紅盤。

網購年貨商機來勢洶洶，疫後迎年「春節走春」活動熱絡，帶動伴手禮買氣，PChome 24h「春節禮盒」1月單周買氣有2成提升。富邦媒1月至今站上食品及保健禮盒銷售年增皆達30％，預期1月下旬至農曆年前更將迎來買氣高峰。momo也將迪化街、南門市場、世貿年貨大展三大指標年貨商圈搬上網路，打造全台規模最大的線上年貨大街。

除舊布新亦帶動相關商品買氣增溫，PChome 24h購物觀察，自1月起，冰箱、吸塵器、洗衣機、收納櫃、置物櫃、單人沙發等家電、日用、家具與收納用品15日至19日銷量分別較上周同期成長32％、15％、16％。Yahoo奇摩購物發現，掃除與廚房家電商品買氣飆漲，其中又以洗碗機業績單周彈跳逾10倍最受矚目，廚餘機、烤箱、微波爐、果汁機、咖啡機也隨春節腳步逼近熱銷。

東森購物網表示，一級能效家電汰舊換新加上貨物稅減徵最高補助5,000元，推升家電商品年前買氣提升2成，囤放年貨、年菜帶動冷凍櫃銷量，滾筒洗衣機近期亦大幅成長20％。

春節連假長達七天，亦帶動「電視電玩周邊」買氣升溫，momo指出，年度新款SONY PS5 Slim及Nintendo Switch OLED兩大電玩主機買氣持續熱銷，在VR沉浸式商機的帶動下，「VR頭戴式裝置」月增突破50％，近一周「桌上型娛樂遊戲」銷售亦成長120％。

開運商品買氣夯，PChome 24h購物統計站上「開運商品」、「金飾」買氣分別已較上周成長39％、20％。淘寶及台灣樂天開運小物亦大熱賣。

春節福袋大戰亦正式開打，各大通路爭相祭出福袋搶市，蝦皮購物觀察，卡通聯名包裝、開運紅包的福袋買氣最旺，開運小物買氣亦成長近8成。