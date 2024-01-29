百億黃金國有地 台中七期地上權 重啟招商

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看好商用不動產的開發前景，土地總市值破百億、位於台中七期蛋黃區的「惠民段141地號土地」設定地上權招商案將捲土重來，近日將上網正式公告，權利金底價35.87億元，這也是該案近三年來第二度公告招商。

該招商案曾於2022年11月首度招商，但由於總投資額估破百億元、權利金底標逾35億元，加上當時景氣低迷，最終因無人投標而宣告流標。據悉近日預計再度公告招商，這次投標限制大幅放寬，「可由三家以下公司以合作聯盟方式進行投標」，但是單獨投標人或合作聯盟各成員實收資本額合計應至少在5億元（含）以上，權利金可以分八期在八年內繳清。

位處台中七期河南路三段、市政北二路口的「惠民段141地號」設定地上權土地，總面積達5,018坪，屬於農田水利署台中管理處轄下的高容積土地，地點緊鄰台中市政府、國家歌劇院，周邊商業環境成熟，未來可興建大型購物商場、國際級飯店、頂級商辦等商用不動產，由於公告土地現值逾68億元，預估土地總市值逾百億元，二度招商權利金底價仍將維持35.87億元。

松彬不動產估價師事務所估價師廖家顯表示，該基地屬於「第八種新市政專用區」，建蔽率50％、容積率600％，基準容積超過3萬坪，可說是七期新市政中心專用區碩果僅存、也是最後一塊擁有高容積的完整大面積素地，總投資額估達百億元，未來若僅興建一棟摩天建築大樓，樓高可達300米。

廖家顯進一步表示，2022年11月招商期間共吸引了40組投資人搶領標單，其中不乏壽險集團、百貨業龍頭等大咖企業；不過，當年因受到景氣前景不明、投資人趨於觀望，加上升息等不利因素干擾，很遺憾最後以流標收場。

由於政府打炒房但「打住不打商」，2024年七期將有總銷合計高達數百億元的多棟商辦大樓將推案，掀起商用不動產開發熱潮，因此「惠民段141地號土地」設定地上權招商案，決定搶搭商辦熱潮、再度捲土重來招商。