頻譜電子總經理 鄭智航切入高階電源 掌利基

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頻譜電子總經理鄭智航臨危受命，2008年金融風暴返台接棒之後，勵精圖治，15年營收成長4倍，下一個目標，要帶領頻譜電子成為全球板上型專業關鍵應用電源（Critical Application）的龍頭，並且在2030年讓營收從2023年的12多億元，再翻倍至30億元。

在德國馬德堡大學（OvGU）修得工業設計、以及互動性設計「雙碩士」學位之後，求學期間即獲選最佳外國學生獎的鄭智航，畢業之後，一如他的期望，留在德國從事工業設計相關的工作，直到2008年金融海嘯，席捲原本位於鳳山的頻譜電子。

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這家由他父親創設的電子公司，面對營運與浴火重生的壓力，鄭智航接到父親來電，希望他能返鄉「幫忙」，他的指導教授雖然希望鄭智航續留德國發展，「不要浪費你的設計才能」，鄭智航仍然選擇人親土親的家族企業，為父親分憂解勞。

為了挽救1987年成立的頻譜電子，鄭智航開始研究客戶對產品的品質不滿意原因，掌握市場的下行風險、以及外部的競爭壓力，他說，一家公司想要生存，就得滿足客戶的需求，甚至要提供超出客戶需求的價值，鄭智航在與經營團隊研議之後，挑選年複合成長率至少10％到20％以上的利基領域，做為產品切入點。

鄭智航表示，板上型專業關鍵應用電源的領域，包括醫療、工業系統、機械手臂、電動汽機車、以及軌道系統，應用環境的極高或極低溫度，或是震動極大的嚴苛環境，就是頻譜電子追求超高規格產品的目標，唯有如此，才能創造較高的附加價值。

電源模組市場走向強者越強、弱者越弱的M型化，從市場尋找客戶需求與產品利基，鄭智航得到來自台積電創辦人張忠謀的啟發，就是企業CEO的任務，是把外部資訊，市場客戶的期待，帶回公司內部，「讓內外嫁接」，融入公司願景，讓公司所有人了解市場與產品趨勢，據以訂定營運策略和生產策略，產出符合市場，甚至超越客戶需求的產品。

鄭智航對亞馬遜前總裁貝佐斯（Jeff Bezos）的經營理念相當崇拜，其中一項是，市場千變萬化，但，有些事是永遠不會改變的，消費者或客戶對產品價格要求，一定是越來越低，物超所值，對產品供應要求，交期速度越來越快，「唯有發現不變的事情，才能以長遠的眼光做決策」。

鄭智航表示，特別是電源供應器市場的企業客戶，慣性採用既有配合廠家的產品，外人很難打進，因此，為了確保市場的開發順利，鄭智航採取新案突圍策略，只要發現潛在客戶有新的專案要進行，即展開實質接觸，並且在過程中，隨時緊盯對方是否已把頻譜電子的產品，列入專案採購清單，透過這項訂單的領先指標，掌握進度，確保訂單到手。

從返鄉「幫忙」變「接班」，在變革的過程中，鄭智航遇到不少的阻力，辛苦是一定的，迄今15年，鄭智航已在業界建立可信的口碑，許多客戶指名頻譜電子的電源供應器，因應營運規模的擴大，除了在大寮設立總部，也在疫情期間，為了確保上游原料的供應無虞，特別前進越南設廠，進行上游整合。

但，在領導統御的架構之下，身為公司CEO，他絕對尊重工程師的專業，換句話說，他不會指導工程師如何設計、生產，他只在溝通協調的過程中，訂定目標，讓同仁共同訂定產品策略，「但，絕對不是畫大餅」。

獲2023年《安永企業家獎》穩健再造企業家獎的鄭智航表示，企業家的精神，就是要大膽嘗試新的產線，滿足客戶多樣化需求，頻譜電子在鄭智航的帶領之下，營收從2.7億元成長到10億元，員工人數擴增3倍達300人。

他說，未來將引領頻譜電子成為全球板上型專業關鍵應用電源龍頭，並在2030年，讓營收從2023年的逾12億元，翻倍至30億元，扮演高階電源市場整合性服務提供者，為客戶創造價值。

面對全球永續的議題，鄭智航表示，頻譜電子致力於設計與製作對客戶應用、對社會、以及對環境友善的產品，採用符合歐盟最先標準的原物料，積極對實際運作的系統產生正向效益。

另一方面，頻譜電子持續進行能源盤點、碳足跡盤點，藉由導入自動化與智慧化，減少供應鏈長鞭效應，也希望帶領上游廠商為永續貢獻一己之力。