高階車回補庫存 自行車族群春燕到

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自行車產業2024年逐漸擺脫高庫存陰霾，外資券商近期點名自行車雙雄巨大（9921）、美利達（9914）後市表現樂觀，投資評等雙雙升至「買進」並調升目標價。法人認為，最快第二季末，就能看到高階車款庫存回補的春燕，靠新車製造的零組件族群如桂盟（5306）、日馳（1526）、利奇（1517）來說，將是利多。

來自外資券商最新研究報告顯示，自行車品牌在歷經2023年一整年庫存調整後，高階車款在2024年第二季末將緩步復甦，中低階與入門款產品，下半年整體庫存就會降至較健康的水位；部分庫存管理較佳的品牌商，有機會提前在第二季末出現庫存回補需求。

2023年自行車業爆發高庫存風險時，巨大自有品牌與代工客戶受中低階產品庫存去化緩慢影響，拖累巨大2023年合併營收769.49億元、年減16.4％。

巨大除配合歐美客戶調整出貨外，規劃於3月6日登場的「台北國際自行車大展」推出高階新車款刺激市場買氣，搭配持續去化庫存，外資券商樂觀預期，最快第二季末就能看到庫存水位改善。

美利達主攻歐美中高階自行車市場，2023年為配合歐美客戶調整庫存，減少自行車與E-Bike的出貨量，2023年合併營收271.63億元、年減26.43％。但美利達認為，市場庫存多是中低階與入門車款，美利達專攻中高階車款，客戶庫存自2023年第四季起明顯加速去化，預期2024年第二季末庫存就能逐漸回到較健康的水位。

全球最大金屬鏈條供應商桂盟，營收主要來自組車廠的新車製造訂單，當組車廠品牌客戶去化庫存、大砍新車製造訂單時，桂盟也受波即，2023年合併營收46.99億元、年減33.89％。桂盟認為近兩年庫存管理較好的品牌商，有機會提前在第二或第三季回補零件庫存，下半年訂單可望優於上半年。