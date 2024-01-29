13檔迎春納財股 升勢唱旺

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13檔迎春納財股

農曆春節封關倒數，台股呈現價穩量縮態勢，投資專家建議，選股操作方向以基本面及資金面為依歸，挑選符合營收逐月增，產業前景迎春燕，以及三大法人日日買，廣納活水財，包括群創（3481）、華東（8110）等13檔「迎春納財」股，股價表現進可攻退可守。

台新投顧副總經理黃文清表示，目前半導體周期底部成形，但首季為科技業淡季，預期市場將呈現底部緩慢復甦態勢。隨著下半年進入傳統旺季，將推動2024年科技業營收成長，逢回具布局空間，包括網通、半導體設備、手機散熱等相關個股值得留意。

據統計，盤面上符合月營收連續兩個月以上成長，且三大法人連續買超超過四個交易日，期間累計買超逾千張的個股共有群創、華東、康舒、力成、萬潤、中釉、光洋科、群益證、國碩、復盛應用、東和鋼鐵、太設、東鹼等13檔，營運動能已經出現回升反彈，並持續吸納法人資金，股價上攻力道可期。

面板廠群創受惠電視面板價格止穩訊號浮現，元月下旬面板報價，在面板廠減產、偏光板上游材料供貨不順、中國品牌備貨需求轉強等綜合因素下，預計32吋有望率先上漲1美元，加上2024年有巴黎奧運、歐洲盃、美洲盃等大型賽事登場、Window 10退場及XR新應用，汰舊換新雙管齊下，挹注換機動能，整體庫存水位維持在低檔，供需情況健康。

此外，生成式AI爆發性成長，帶旺記憶體需求，根據市調機構Gartner預估，全球HBM營收規模將從2023年約20.05億美元，到2025年翻倍成長至49.76億美元高峰。力成主要提供HBM封測服務，可望搭上產業成長商機，近3月營收已呈現逐月向上態勢，獲三大法人買盤青睞。

萬潤切入先進封裝供應鏈，且2023年下半年設備出貨動能逐步升溫，預期2024年將進入設備交貨旺季，出貨表現將有機會一路旺到下半年，加上半導體封測設備在歷經一年低迷後，2024年同樣有望開始回溫，萬潤將可望受惠於這兩大市場同步拉貨，推動全年業績繳出優於去年的成績單，並重新回到成長軌道之上。