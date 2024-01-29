外資：群聯今年拚季季賺一股本

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內外資對群聯股價預期

野村證券指出，群聯（8299）2023年第四季營收儘管大致持平前一季，然毛利率持續回溫，加上來自投資大陸企業的非營業利益明顯成長，群聯第四季獲利可望令市場大感驚豔。外資更看好，每股稅後純益（EPS）從第四季逼近10元後，至2024年底，可望維持季季賺一股本左右佳績，目標價衝6字頭。

內外資研究機構對群聯2023年第四季的EPS推估值，原本落在6～8元區間，樂觀派外資最新看好獲利表現勁揚，提出第四季EPS上看9.62元，比前一季的4.32元增加超過1倍；不僅如此，2024年四個季度EPS介於9.27～10.36元，可說每季都有賺到大約一個股本的實力，全年EPS高達40.37元，比2023年大增逾1.3倍。

野村證券在2023年8月時即搶先提出要注意NAND價格拐點，並預期企業固態硬碟（SSD）12月會強勁大漲，因而看好群聯2023年第四季的獲利動能，同時，估計NAND本季還會有亮眼的雙位數漲幅。考量基本面穩健，野村證券給予群聯「買進」投資評等，將推測合理股價升至600元。

摩根士丹利證券指出，主要NAND製造商減產，搭配群聯握有低價庫存，兩大因素將推升其獲利能力，PCIe Gen5數位重計時器（retimer）做為群聯切入AI伺服器市場新機會點，2024年可望萌芽。大摩並將群聯股價預期拉升到610元。

野村證券進一步說明，PCIe Gen5數位重計時器主要應用在AI訓練用伺服器，儘管使用量不算大、市場規模較小，群聯在拓展相關業務的進度優於同業，預計第二、第三季時進入量產。

另一方面，群聯已經開展AI SSD的更多業務機會，提供SSD與軟體解決方案給輝達的RTX GPU伺服器，以支持企業在可接受的運算速度下，又能降低成本負擔與跨入生成式AI的門檻。野村指出，此專案目前已經啟動，群聯預計第二季將切入部分一線ODM廠。