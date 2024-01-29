台股V轉跳高 16檔外資按讚

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

台股V轉 16檔外資歡呼股

外資於總統大選後回心轉意擁抱台股，除了帶動大盤展現難得的V型反轉外，更一路大腳邁進衝上萬八附近。台股分析師認為，金兔年進入尾聲，外資熱錢快速回補的個股，是外資看好金龍年展翅高飛的個股，如有台積電（2330）、緯創（3231）等16檔。

台新投顧副總副總黃文清指出，上周衝上萬八，外資龐大多方能量注入台股，絕對功不可沒。觀察外資自1月19日至26日連六日買超台股，合計買超金額1,617億元，由於2月15日台股金龍年開紅盤後，輝達（NVIDIA）即將在美國時間2月21日發布財報，在封關前預先撤出的資金可能回來押寶，在資金撐盤下，股市應有較佳表現，外資也因此提前布局，投資人可以追隨外資腳步。

統計1月19日以來至26日外資大買台股以來的押寶個股，依序有台積電、緯創、廣達、祥碩、奇鋐、欣興、世芯-KY、聯電、元太、英業達、聯發科、緯穎、日月光投控、中信金、玉晶光、瑞昱等16檔。

統一投顧董事長黎方國觀察指出，外資卡位的個股仍以生成式人工智慧所衍生的上下游供應鏈為主，如GPU晶片代工龍頭台積電，AI伺服器廠緯創、廣達、英業達，散熱廠奇鋐，PCB廠欣興，IP矽智材世芯-KY，AI智慧機晶片聯發科，搭配今年營運優於去年的中信金、玉晶光等。

台積電股價歷史高點688元，26日台積電收在644元，差距44元，若台積電股價成功越過前高，屆時可貢獻台股約380點，台股突破歷史前高18,619點指日可待，並有望在金龍年實現。

緯創、廣達為台股老牌的AI伺服器廠，股價蟄伏已久，今年又再增添AI NB/PC的題材，成為外資回頭買超的首要布局標的，上周兩檔股價分別上漲5.61％及0.83％，另外資認為欣興的ABF與BT載板產能利用率很快就會明顯回升。

聯發科自從衝上千元後股價回檔不少，一路失守月線、季線，近期終於收復月線，股價起死回生的利多為天璣9300、天璣9400今年銷售量看好，特殊應用晶片訂單大有斬獲及今年將針對AI PC推出晶片。

永豐投顧總經理李學詩認為，2月1日FOMC會議召開，2月5日台股封關，預期國內大戶將逢高落袋，緊接著2月15日金龍年開紅盤後輝達財報大戲將上場，市場屏息以待。