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蘋果秀穿戴 和碩、台郡等11檔台鏈添光彩

蘋果Vision Pro台廠供應商表現
蘋果Vision Pro台廠供應商表現

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距大盤封關僅剩六個交易日，外界預期台股量能持續不足，其中蘋果首款頭戴裝置Apple Vision Pro即將在2月初登場，據法人出具最新報告，指出 Apple Vision Pro主要供應商仍來自大陸與台廠，台廠有11家入列，包括台積電（2330）、大立光（3008）等公司，法人預期蘋果新穿戴裝置上市，有望為電子業傳統淡季添光；法人指出，大盤近封關前交投清淡，操作應尋找未來題材布局，蘋果新品可望為電子淡季添光。

據指出，蘋果首款VR頭戴裝置Vision Pro於1月19日官網預購，開放後立即售空，並如蘋果分析師郭明錤預測，強調該產品一周銷量落在16萬～18萬台之間，認為Vision Pro一年出貨達到50萬套不難，但仍需留意市場風險的狀況；研調機構IDC（國際數據資訊）則表示，穿戴裝置2023至2026年的複合年成長率將達23.2％。

摩根士丹利報告指出，Apple Vision Pro主要供應商來自大陸與台灣，其中台廠包括台積電、大立光、采鈺、日月光投控、GIS-KY、和碩、台郡、臻鼎-KY、欣興、景碩、南電等11家入列，2024年獲利鍍金的想像空間大。

新光投信董事長劉坤錫表示，台股封關倒數，預期交投清淡可期，主要影響台股走向有二，包括市場關注美國聯準會公布利率決策及農曆封關前市場大戶及丙種資金會有退場因素造成量縮，可觀察聯準會的會議決策，若釋出對降息正面訊息，則大盤有望再上攻，否則農曆前將以盤整為主；操作上，可以尋找未來題材先行布局，穿戴裝置相關供應鏈可趁股價拉回時低檔布局。

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