前往主要內容
工商時報LOGO

今日股市備忘錄

  • 工商時報 證券新聞中心輯

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

＊股東臨時會：揚智

＊除權息：鉅祥、保綠-KY、萬年清

＊法說會：三商餐飲、鴻海

＊注意股票：聯昌、昶虹、晶彩科、宏致、祥碩、巨騰-DR、李洲、廣寰科、杭特、律勝、尚立、力旺、兆利、新復興、研通、方土昶、倍微、安鈦克、神盾、M31、安格、榮群、擎亞

＊處置股票：泰金寶-DR

＊降融資比率一成及提高融券保證金一成：文曄、怡華、政伸、健信、安鈦克、勤崴國際

＊恢復原融資比率及原融券保證金成數：映興

＊新股買賣：玖鼎電力

＊新上櫃申購抽籤：進能服

相關新聞

您可能感興趣的話題

留言討論

返回頁首
LOADING

為了提供您更流暢的使用體驗，本網站使用cookies分析技術。若您繼續使用本網站，即代表您同意我們使用cookies，更多本網站cookies使用的相關資訊請詳閱我們的隱私權聲明

熱門新聞 TOP 3more

  1. 台積電一張買不起…30年教父級大咖：這49檔供應鏈股票「連外星人都該來投資」

  2. 連棟透天1問題他住到崩潰 過來人：學日本下場更慘

  3. 聯電和英特爾結盟股價反而重挫 法人點出關鍵原因

本網頁已閒置超過3分鐘。請點撃框外背景，或右側關閉按鈕(X)，即可回到網頁。