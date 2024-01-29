＊股東臨時會：揚智
＊除權息：鉅祥、保綠-KY、萬年清
＊法說會：三商餐飲、鴻海
＊注意股票：聯昌、昶虹、晶彩科、宏致、祥碩、巨騰-DR、李洲、廣寰科、杭特、律勝、尚立、力旺、兆利、新復興、研通、方土昶、倍微、安鈦克、神盾、M31、安格、榮群、擎亞
＊處置股票：泰金寶-DR
＊降融資比率一成及提高融券保證金一成：文曄、怡華、政伸、健信、安鈦克、勤崴國際
＊恢復原融資比率及原融券保證金成數：映興
＊新股買賣：玖鼎電力
＊新上櫃申購抽籤：進能服
已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！
＊股東臨時會：揚智
＊除權息：鉅祥、保綠-KY、萬年清
＊法說會：三商餐飲、鴻海
＊注意股票：聯昌、昶虹、晶彩科、宏致、祥碩、巨騰-DR、李洲、廣寰科、杭特、律勝、尚立、力旺、兆利、新復興、研通、方土昶、倍微、安鈦克、神盾、M31、安格、榮群、擎亞
＊處置股票：泰金寶-DR
＊降融資比率一成及提高融券保證金一成：文曄、怡華、政伸、健信、安鈦克、勤崴國際
＊恢復原融資比率及原融券保證金成數：映興
＊新股買賣：玖鼎電力
＊新上櫃申購抽籤：進能服
您可能感興趣的話題
留言討論
熱門新聞 TOP 3more
本網頁已閒置超過3分鐘。請點撃框外背景，或右側關閉按鈕(X)，即可回到網頁。