中磊首季、全年營運 持續正向

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中磊近年財報

網通廠中磊（5388）去年第四季營收雖然降溫，但在去年底部分訂單遞延出貨，加上今年首季新年度訂單效應，市場預期，中磊第一季營收可望維持穩健並有機會優於過去同期表現，今年市場庫存去化完畢後，推升該公司今年營運持續正向。

中磊主要生產的產品是將網路接進室內的設備，多數產品直接供貨給電信商，占營運比重約在8成以上，產品最終出海口以企業客戶為主、且大多集中歐美地區。

去年歐美央行持續在升息來對抗通膨，讓企業的借貸利率變高，企業對於支出規劃變得縮手縮腳，需求放緩，電信商與服務供應商對網通CPE產品進行庫存調整。但這並不是網通需求下滑或消失，而是企業端轉向保守、延緩支出。

網通業者估計，企業端的庫存壓力大約再一個季度就會回到正常水準，也就是今年第二季之後，歐美網通市場需求將回復到正常水準，將有利於中磊營運擺脫先前低潮。

市場法人指出，去年第四季遞延出貨的訂單，主要是北美及南亞等PON光纖產品及5G FWA，預計將在今年第一季重新啟動拉貨，將推升中磊在首季的營運淡季中表現相對過去同期出色。

此外，以大環境來看，過去幾年，台灣網通廠營收大幅成長主因是，美中貿易戰帶來的乾淨網路趨勢，多數廠商為避免紅色供應鏈而轉單給具有海外生產基地的供應商，中磊生產布局完整也是此趨勢下主要受益者之一，美國寬頻基礎建設補助也陸續釋出，可望2024年陸續發酵，預計今年在歐美及印度等新興市場，仍將持續推升中磊全年營運表現，中磊去年全年營收625.89億元，較前一年小幅減少3.07％，市場法人並看好，該公司今年營收可望重回成長表現。