萬泰科轉單效益浮現 Q1不看淡

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萬泰科（6190）深耕網路基礎建設市場告捷，除了美國市場持續回溫外，更喜獲來自歐洲及中東客戶的轉單，初估將挹注整體營收4％～5％，成為今年營運成長的動能，法人也樂看萬泰科元月營收就可望重返5億元關卡，另首季營收亦可望拚贏去年同期。

萬泰科擴大攻入歐洲、中東網路基建市場，隨著轉單效益發酵，台灣廠區稼動率也看增，隨著轉單效應在今年首季啟動，萬泰科表示，去年網路線的營收占比35％，居各品項之冠，高於電子線的25％、汽機車線占9％至10％、灌溉系統與相關控制線9％、輻造線占3％。

展望今年，除了網路線因轉單效應可望續成長外，汽機車線和輻造線成長動能也值得期待，萬泰科預期汽機車線今年營收占比可望站穩二位數，輻造線占比也有機會上看5％。

因應輻造線的生產需求，萬泰科決議續擴增越南產能，越南四廠日前才剛敲定設備，再加上建廠需時逾一年，估最快也要到2025年，才會開始貢獻營收，不過，既有的三個越南廠主攻汽機車線、網路線、影音線，稼動率仍在持續提升中。

除了越南外，泰國亦是萬泰科未來產能布局重鎮，今年初萬泰科才代子公司泰國萬泰電線電纜公司宣布進行增資，增資金額為1.4億泰銖，萬泰科表示，此次增資係為了配合業務成長及充實營運資金。

隨著東協布局日趨完整，越、泰在萬泰科的營收占比也與日俱增，分別來到25％及35％。

萬泰科泰國廠區現主攻汽車、家電線材，然因考量到當地的人力成本與供應鏈，未來擬朝升級方向轉型，現已規劃投入氟素料、溫度感應、矽膠／橡膠絕緣／耐高壓等線材，未來不排除會將部分低毛利線材轉至越南生產，以拉高生產效益。