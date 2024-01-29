華碩擴大印度製造 鎖定電競

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華碩（2357）於印度不僅推出電競筆電、電競手機等產品，華碩首款電競掌機ROG Ally，也在印度市場寫下發售7萬～8萬台的佳績，展現當地市場經營成效；華碩也決定，今年將把電競PC產品線納入當地製造範疇，除因應印度政府PLI（生產連結激勵措施），進一步推展華碩在印度電競領域的全部部署。

華碩看好印度作為全球第一大的人口紅利市場，在布局多年後，於近兩、三年有加速開花結果的大躍進成績。除了在印度消費PC市場出貨多有雙位數的年增長外，近年在高速成長的電競筆電領域，更幾度有拿下近3成市占的佳績。

且不僅是在電競相關的消費性筆電領域，延續過去Zenfone系列在印度手機市場打下的品牌基礎，華碩ROG Phone系列電競手機亦在當地占一席之地，今年初甫發表ROG Phone 8系列新品，也已在印度市場上市。

華碩印度系統事業群消費暨電競產品業務副總蘇冠豪近日受訪時指出，印度電競市場正在快速成長，電競筆電產品是其中之一。同時為因應印度政府推行在地製造政策，華碩已在去年透過供應鏈夥伴、在印度當地組裝生產小量的PC產品。

蘇冠豪強調，今年華碩印度製造PC產品，將進一步擴大、並增加電競PC產品線。

華碩共同執行長胡書賓日前亦指出，印度製造將是印度政府長期推進的方向，不論是華碩或是整體產業都必須正面面對，華碩接下來也將與供應鏈，以及在地製造夥伴一起推動部署。

此外，華碩不僅在當地推出電競筆電、電競手機等產品，蘇冠豪並表示，去年華碩發表的首款電競掌機ROG Ally，在印度市場亦發售了7萬～8萬台，預計今年將推出的下一代ROG Ally新品，印度也將會上市，同時更聚焦遊戲效能的展現。