陸需求增溫 台系主板廠唱旺

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中國PC市況回溫步調緩慢，惟受惠板卡業者及通路端庫存水位相對健康，業者看好今年中國DIY市場可望有升級換機潮挹注業績成長動能；台系主板廠包括華碩（2357）、技嘉（2376）、微星（2377）與映泰（2399）等，針對今年第一季傳統小旺季，亦訂下相對積極的銷售價量增長目標。

2月即將迎來農曆年節長假，恐加劇工作天數減少的影響，台系主板廠對1月的通路端鋪貨數量，皆提高到要達與旺季高峰相當的水位，尤在適逢中階到中高階主流顯卡新品，出貨開始上市帶動，台廠多期望能趁勢搶先掌握市場商機。

市占居首的華碩，2023年在中國主板出貨量雖小幅收斂至近580萬片，但銷售額仍守住小幅年增，針對2024年度更訂下銷售量回升至六字頭、年增至少10％，銷售額則拚要年增20％的目標。

位居中國主板市占第二大的技嘉，去年度在該市場出貨量約485萬片、年增逾3成，銷售額年增幅雖不若量的成長，但也有達兩位數的表現。至於今年度技嘉則將續拚銷售量年成長達3成、低標年增20％的目標。

另微星2023年度在中國主板出貨總量亦有一成以上年增、達250萬片以上，今年則將持續以擴增市占率，同時拚出貨量年增至少15％的目標推進。

除了三大台系主板廠在中國市場皆有優於產業表現的水準外，在中國板卡市場著力亦深的台廠映泰，近年在持續調整產品組合、擴增毛利率較好的中高階以上，及商業／工業應用級之IPC主板等產品線，效益逐步發酵下，亦為其整體營運動能和獲利能力帶來正面助力。

今年映泰並將在中國加大於電商等線上平台的銷售資源投放力道，期在該市場消費動能可望加速回溫之際，搶攻接下來的DIY換機升級商機。