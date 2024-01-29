緯軟攜手台灣碳資產 簽MOU

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緯軟（4953）日前與台灣碳產資公司簽署合作備忘錄，雙方將共同拓展ESG商機。初期雙方將為彼此引薦客戶，台灣碳資產的客戶如要導入碳盤查系統或推動淨零規畫，需客製化資訊服務時，緯軟也會爭取為其服務。

以資訊委外系統服務為主要商業模式的緯創軟體，其董事長蕭清志與台灣碳資產（股）公司董事長張三河，共同簽署策略合作備忘錄（MOU），雙方表示，將攜手打造ESG服務艦隊。。

緯創軟體提供專業軟體與技術服務，具備跨區整合及全球交付的開發能力，目前已在AI、大數據、物聯網、智慧座艙等領域，累積不少客戶。而台灣碳資產，為台灣少數具備再生能源開發、綠電轉供服務、電動車智能充電及管理、碳排放診斷及管理、國內外碳權開發及資產服務的公司，提供企業一站式解決碳焦慮問題。

蕭清志表示，ESG是企業發展不可或缺的一環。目前緯創軟體所服務的客戶已超過300家，且多為世界五百強及大型優質企業，有鑑於ESG趨勢逐漸受到全球關注，緯創軟體也以軟體專業，協助客戶實踐企業永續。

緯軟2023年財報亮眼，第四季營收獲利創歷史新高，全年營收、獲利及EPS亦是創新高。雖然2023年景氣逆風，但緯軟仍靠著穩固的客戶組合基礎，全年毛利率維持在20％。

展望2024年，緯創軟體認為，全球經濟景氣觸底訊號漸顯，在AI及雲端應用技術創新驅動下，互聯網、智慧汽車等科技產業的資訊需求蓬勃發展，預期2024年營運將維持正成長趨勢。