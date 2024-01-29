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凡甲CB債到位 新布局啟動

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連接器廠商凡甲（3526）去年11月時經董事會決議擬發行10億元可轉換公司債（CB），歷經近三個月的籌備，26日正式宣告債款代收銀行業已收足其國內第六次無擔保轉換公司債所有應募款項，總計金額達10.1億元。在資金活水順利到位下，凡甲新年度在伺服器與電動車的布局也將順利開展。

受惠於車用與伺服器加持，凡甲去年前三季每股稅後純益達8.3元，超前2022年同期的EPS 7.73元，呈年增7.37％，相較於2022年前三季營收仍呈衰退4.47％，獲利成長率明顯優於營收成長率，法人指出，凡甲去年第二季起，單季毛利率站穩5成，獲利逆勢成長大功臣。

凡甲去年底啟動國內第六次無擔保轉換公司債（CB 6）的募資行動，隨著應募款項到位，CB 6的發行日期拍板為今年元月29日，最新轉換價格則訂為223.2元。

伴隨著CB 6掛牌，凡甲108年9月30日發行的國內第四次無擔保轉換公司債（CB4）也即將於今年9月30日屆期，經查目前CB 4的餘額僅剩下1.56億元，以其最新轉換價格73元，與凡甲26日收盤價191元相較，已存在相當的價差，預期屆期前全數轉換的可能性極高。

凡甲將車用與伺服器應用應為未來的兩大發展重點，其中車用聚焦在BMS連接器，至於伺服器近期市場雖有雜音，今年也可望重返成長軌道，在兩大主軸今年營運都看增下，凡甲樂觀看待今年營運可望優於去年。

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