台康生乳癌新藥出擊 H2帶勁

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台康生HER2系列產品開發概況

台康生（6589）2024年治乳癌新藥和CDMO齊發，不僅EG12014下半年可望取得美國藥證，第二代HER2陽性標靶抗體藥EG1206A、ADC藥物EG12043也將分別進入三期和一期臨床，也新增日本和美國代工訂單。

台康生董事長劉理成表示，將力拚十年後成為營收達10億美元（約新台幣逾300億元）的國際型藥廠。

創立十周年即成功上市乳癌藥品，並完成全球商務授權的台康生，日前舉行EG12014上市發表會。劉理成表示，未來每隔一年將舉辦台康日，讓既有與潛在CDMO客戶及自主研發產品做成果或上市發表，能與病人與服務客戶共創生機。

隨著新藥上市，加上新增日本、歐美等大客戶代工訂單成長，台康生已規劃擴增微生物產線，新增的1,000公升、350公升發酵槽，預計2025年下半年投產。

EG12014是第一個由台灣本土藥廠自行研發及生產，並在全球申請上市許可的HER2乳癌標靶生物相似藥，2023年5月獲台灣TFDA藥證後，同年10月也獲健保核價給付，每支11,323元，約為原廠藥的8成，目前已有醫院採購施打。

台康生表示，EG12014已通過歐盟執委會EC在歐洲上市核准，預期下半年將上市開賣；而美國藥證也可望在第二季至第三季間取得上市許可，該新藥全球商品化銷售布局是與生物相似藥大廠Sandoz共同合作。

根據WHO統計，全球每年新增的乳癌病患為230萬人，其中有25％為HER2乳癌，台康生物相似藥的上市，將進一步推升台康生技的全球營運規模。

台康生專攻乳癌藥物開發，目前持續多項生物藥品以及生物相似藥同步往前開發，一系列HER2陽性乳癌產品組合包括第二代HER2陽性標靶抗體藥物Pertuzumab生物相似藥EG1206A，下半年將進入臨床三期試驗階段，有機會在2027年發得歐、美藥證。

另外，與台耀化學旗下台新藥合作研發的ADC乳癌治療藥品EG12043，亦將在下半年進入人體試驗階段；自行開發的高濃度蛋白質專利配方的EG13084，也積極進行開發。

劉理成表示，隨著HER2系列產品成功上市將陸續推進做市場延伸並強化產品國際競爭優勢，台康生將力拚十年後成為營收達10億美元的國際型藥廠。